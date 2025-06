Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de San Julián, Daniel Gardonio, expresó la difícil situación económica que atraviesan los municipios de Santa Cruz en relación a la deuda histórica que dio a conocer la Caja de Previsión Social. En declaraciones a La Opinión Austral, el mandatario señaló que, actualmente, el pago de la deuda es inviable sin una discusión previa y una reforma en la ley de Coparticipación.

Sin reuniones por la deuda

Aunque la titular de la Caja de Previsión Social, Belén Elmiger, destacó la vocación de diálogo desde el organismo para sentarse con los Municipios a acordar, Gardonio marcó que, más allá de conversaciones casuales con la funcionaria, no han existido reuniones formales. “La verdad es que no hemos hablado, más allá de un cruce casual. El problema es que, en realidad, no hay posibilidad de pago en las condiciones actuales”, remarcó. La deuda acumulada por los municipios, que data de años, es uno de los mayores obstáculos para el equilibrio financiero local.

Ordenamiento del Estado y coparticipación

El intendente remarcó que la ley de ordenamiento del Estado, impulsada durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador, estableció que los municipios se harían cargo del pago a las cajas de Prevision y Social, “nunca se modificó la ley de coparticipación para incorporar recursos específicos” como las regalías mineras en la provincia, que potencialmente podrían aliviar la carga financiera.

“Nosotros pagamos aproximadamente 580 sueldos en San Julián, y en total, incluyendo cargos políticos y el Concejo Deliberante, llegamos a 624 sueldos. En comparación, cuando asumí, había 720 empleados. Hemos congelado plantas para poder pagar salarios y cumplir compromisos”, explicó Gardonio.

La magnitud del gasto y la escasa recaudación

El mandatario detalló que, en mayo, el municipio pagó 235 millones de pesos para cubrir la caja de Servicios Sociales, mientras que los ingresos por coparticipación en ese mes alcanzaron aproximadamente 870 millones. Es decir que el porcentaje destinado sólo a la obra social “representa un 35% de lo recaudado por coparticipación, lo que hace insostenible el pago a la Caja de Previsión”.

Pero además marcó la caída de la coparticipación: “En enero ingresaron $889 millones y esperábamos mantener ese nivel. Pero la liquidación de mayo fue de unos $690 millones, suficiente solo para pagar salarios y gastos básicos, como calefacción en los gimnasios, que ya consumen casi $70 millones mensuales”, afirmó Gardonio.

Falta de obra pública y recursos propios

El intendente resaltó que la escasa obra pública, tanto de Nación como de Provincia, limita las posibilidades del Municipio que debe afrontarlas con recursos propios, dejando a los Municipios en una situación aún más comprometida.

En ese punto volvió a insistir respecto de que sin una reforma en la ley de coparticipación que permita incorporar mayores recursos a las arcas municipales, la solución a la deuda histórica a las Cajas es “lejana”.

“Es una discusión vacía de contenido si no se modifica la ley. La provincia, en su momento, dijo que estaría dispuesta a ceder puntos, pero la realidad es que, con los números actuales, es imposible pagar la deuda y sostener los servicios”, sostuvo.

El aporte por Intransferibilidad y falta de respuestas

Gardonio también se refirió al aporte del 20% de la coparticipación provincial, que se les descuenta a los Municipios con destino a la Caja de Previsión Social, de acuerdo a la “Ley de Intransferibilidad“. Y también a la falta de respuestas de la Caja de Servicios Sociales, que pese a que se están pagando los aportes mensuales (no la deuda) siguen sin dar de alta a los trabajadores.

Marcó que cada vez que se habla de estos temas, la respuesta es “ la deuda, pero no se contempla que los municipios aportamos para que, por ejemplo la Caja de Servicios Sociales funcione en la localidad” cediendo empleados y un espacio físico, cuyas boletas de luz y gas “pagamos nosotros“.

“Sin una discusión y una reforma en la coparticipación, es imposible avanzar en pagar la deuda” volvió a enfatizar sobre el final, Daniel Gardonio.