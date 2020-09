Suspensiones masivas de las ligas 2020, ¿qué hará el fútbol del sur?

La Federación de Fútbol Patagónica propuso que las 14 ligas que forman parte de esta den por terminado sus torneos. Juan Pablo Beacon, presidente del ente patagónico, también expresó su postura en su cuenta de Twitter.

“La realidad indica que la vuelta al fútbol amateur será imposible durante el 2020”, comunicó Beacon.

Más de 100 ligas dieron por concluida la temporada 2020. Las ligas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Grande y Ushuaia fueron algunos de los entes del sur que se adhirieron a esta suspensión masiva.

Lo curioso es que el Concejo Federal había autorizado a los equipos federados y a los del Torneo Regional Federal Amateur a regresar a las prácticas. Luego retrotrajo la acción.

Pero, en este contexto oscuro, parece imposible pensar en un retorno tan inmediato, ya sea regional o local.

Los factores que complican esta vuelta (para el Regional Amateur) son los traslados de los equipos hacia otras provincias y la llegada de jugadores de otras partes.

En estas idas y vueltas -y contradicciones- se mueve la Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz. Aunque aún no han oficializado la suspensión de los torneos, es una noticia que está al caer. La próxima semana habría una reunión con los clubes y con los delegados para tomar la decisión final.

“Seguramente nos vamos a adherir a lo que propone la federación. A esta altura me parece innecesario seguir adelante con la competición”, adelantó Jacinto Cáceres a La Opinión Austral.

En la cuenca

“No están dadas las condiciones”, repiten desde Río Turbio. Los entrenamientos habían comenzado, respetando los protocolos, hace un mes. Pero, ante los contagios, se retrocedió con todas las actividades deportivas.

Marcelo Gennasi, el del medio, delegado de la cuenca.

“Estamos desalentados”, dijo Marcelo Gennasi, delegado de la Liga de Fútbol Sur filial de Río Turbio, a LOA. El fútbol en la Cuenca Carbonífera ha estado en constante crecimiento y los frenó el coronavirus. “Será -dijo Gennasi- un volver a empezar. Hay que ver cómo quedamos luego de esta situación”.

¿Y en El Calafate?

El 14 de marzo se puso punto final al certamen. Luego de más de tres meses sin pisar las canchas, los clubes de la ciudad habían armado un protocolo para entrenar. Javier Belloni, intendente de la ciudad, suspendió todo hasta que mejore la situación.

Desde las instituciones piensan que practicar o pensar en un retorno es peligroso. Los dirigentes -que son grupo de riesgo- no quieren perjudicar a nadie. “No se quieren enferman, ni tampoco que se enfermen los chicos”, dicen desde El Calafate.

Nicolás Villagra, delegado de la Liga Sur de El Calafate.

“Hasta que la Liga de Fútbol Sur no dé el okey, los clubes no se van a presentar ni a un entrenamiento, ni a un partido. No queremos arriesgar. La Municipalidad tampoco va a habilitar los estadios hasta que pase la pandemia”, afirmó Nicolás Villagra, vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Sur y delegado de la filial de El Calafate, a La Opinión Austral.

Las definiciones son claras. Nadie quiere arriesgar la salud y esperaran las determinaciones finales. Todo indica que en la reunión que se realizará en los próximos días se definirá la suspensión hasta 2021