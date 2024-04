Tres menores de edad fueron retenidos por las fuerzas de seguridad y luego entregados a sus padres, tras haber sido encontrados dentro de un edificio estatal, en la ciudad de El Calafate.

El suceso se registró en la noche del miércoles y tiene como principales protagonistas a tres chicos de entre 16 y 17 años de edad que, en una “travesura”, ingresaron sin autorización en las instalaciones de la Secretaría Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia (SeMNAF) de la villa turística, cuando atravesaron una ventana lateral que estaba abierta.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo establecer que todo se originó cerca de las ocho y media de la noche y, en el caso, intervino el personal del Comando de Patrullas tras un llamado que advertía sobre la presencia de los menores dentro del lugar y que podrían estar robando.

Cuando los agentes arribaron, dieron cuenta de los menores que, aparentemente, no se habían llevado nada. Dos de ellos dijeron las edades que tenían, mientras que un tercero no quiso decir la suya. Autoridades del lugar dijeron que no había faltantes. Más allá de eso, todos fueron trasladados a la Comisaría Primera y, tras dar intervención al Juzgado local, los tres fueron entregados a sus padres.