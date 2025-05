Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 20 de mayo se cumplió un mes del fallecimiento de Cristian Pérez, de 38 años y oriundo de Río Gallegos, quien fue víctima de un incendio intencional en El Calafate. En el primer aniversario de la muerte de su hijo, Felicita Armoa, pidió justicia y apeló al compromiso asumido por el juez.

Pérez había llegado a la villa turística tan sólo 20 días antes del trágico hecho por temas relacionados al Turismo Carretera. Después, se quedó trabajando como mecánico en un taller.

El siniestro, que ocurrió en plena noche en el barrio Cerro Calafate, no fue un accidente tanto bomberos como la policía confirmaron que al menos tres personas ingresaron al predio, esparcieron combustible y prendieron fuego.

“Fue muy doloroso para mí ver a mi hijo agonizando y sin poder hacer nada”.

El taller donde trabajaba también era su lugar de pernocte y allí lo sorprendieron las llamas y el humo. Esa madrugada, Pérez despertó entre las llamas, logró salir y decirles a los rescatistas que vio a tres personas ingresar al lugar. Pero el daño era irreversible: el humo tóxico y las quemaduras terminaron con su vida tras 13 días de estar internado.

Cabe recordar que el taller mecánico pertenece a la familia Zúñiga, cuyos integrantes fueron condenados por el asesinato de Soledad Burgos (NdR. Luis y René recibieron la pena de reclusión perpetua, mientras que Verónica recibió 12 años de prisión). De hecho, el incendio se produjo en las mismas horas en que el juicio por ese caso avanzaba en los tribunales.

“Le imploro al juez que por favor se mueva un poquito más”. FELICITA ARMOA

“Hoy se cumple un mes del fallecimiento, mejor dicho, de que me asesinaron a mi hijo Cristian Alejandro Pérez. Él estaba en El Calafate trabajando en un taller y por un incendio intencional, perdió la vida”, inició diciendo en el video que publicó en sus redes sociales.

“Él perdió la vida después de 13 días de estar internado en el hospital agonizando. Fue muy doloroso para mí, siendo madre, ver a mi hijo agonizando terriblemente, y sin poder hacer nada“, recordó.

“Hasta hoy la justicia no ha hecho nada por encontrar a los asesinos de mi hijo en El Calafate. Le imploro al juez que, por favor, se mueva un poquito más porque necesito justicia por mi hijo Cristian, no quiero que quede impune la muerte de mi hijo como tantas en El Calafate”, exigió.

Además, le recordó al juez la conversación que habían mantenido y apeló a su compromiso. “Usted prometió, en la charla que tuvimos en El Calafate, que iba a tener justicia por mi hijo y hasta hoy no tengo noticias, ni siquiera de la policía, no tengo noticias de sus documentos, de sus cosas, no me han entregado nada”, señaló.

“Soy una madre que sufre día a día, ya no sé qué hacer señor juez, espero que usted haga algo. ¿Usted tendrá hijos? Estoy sufriendo en carne propia y más sufro por no tener noticias. La policía no ha hecho nada. Estoy esperando justicia por mi hijo Cristian, es lo único que espero. Espero tener buenas noticias en estos días porque hace un mes de su muerte, que lo asesinaron y le arrebataron su vida”, expresó compungida.

Cerrando, Armoa, insistió: “Agradecería que hiciera algo. Lo único que quiero es justicia por mi hijo, que no quede impune y que el expediente no quede guardado en un cajón”.