Radioteatro de Santa Cruz nominado a premios Prix de Italia

Hasta Italia llegó el radioteatro "Vargas", de LibélulaSur de El Calafate, en representación de Argentina y América Latina.

En 2020 se lanzó el Concurso Nacional de Teatro en Radio "Escenas en sINTonía" y de 510 propuestas presentadas, el jurado eligió 48 (8 por región teatral), dos de ellas de Santa Cruz, entre las que estuvo "Vargas", de Andrea Fernández.

La obra fue grabada y estrenó sus siete capítulos a fines de 2021 en LU23 Radio Nacional de El Calafate, como resultado de haber sido seleccionada, pero además participó de otro certamen del Instituto Nacional de Teatro, donde también resultó seleccionada.

Ahora "Vargas" fue seleccionada para los premios Prix de Italia, concurso internacional organizado por la RAI.

"Es maravilloso", manifestó su autora, Andrea Fernández, en diálogo con LU12 AM680. Sobre el proceso de realización en plena pandemia, recordó "era lo único que el grupo podía hacer, nos pasó a todos los que hacíamos un arte escénico. Empezamos a aprender un poquito sobre el género de radioteatro. Era nuevo para nosotros, si no hubiera habido pandemia no hubiéramos incursionado en el género, no había algo que nos despertara interés, pero entendimos que sino no podíamos hacer nada dentro de lo que a nosotros nos gusta".

La obra ficcional está situada en julio de 2024 y presenta la historia de una mujer maquinista de Vialidad Provincial a quien le quieren quitar el derecho al voto en la jornada en la que está haciendo un rescate en las rutas.

La elaboración, dijo, "fue un arduo trabajo en comenzar a capacitarnos e intentamos hacerlo con el mayor compromiso posible con las herramientas que teníamos y con las que vimos que nos faltaban" y en cuanto a la temática, sostuvo que "nos movilizó, nos permitió aprender desde el género hasta la problemática. El proceso de elaboración del radioteatro fue muy enriquecedor".

El elenco lo integraron Paula Quintana, Ricardo Abad, Fernanda López López, Daniela Dedek, Luciano Rojas, Carolina Robutti, Marina Vera, Otto Dobler y Mario Borgna. La asistencia de dirección fue de Rocío Campos y la capacitadora de voz fue Stephanie Runge.

"Lo hicimos con el mayor compromiso, la mayor seriedad, pero jamás imaginamos que iba a gustar el producto y que iban a seleccionarnos", reconoció.

Para su participación en los Prix, el texto debió ser traducido al italiano y al inglés para ser evaluado por el jurado internacional.

En este contexto, Fernández reflexionó que "es importante que podamos disfrutar de esto que pasa hoy. Siempre es atractivo pensar que uno puede llegar a ganar un primer lugar, pero es importante no perderse de disfrutar este momento, contagiémonos. Cuando hablamos genuinamente de nuestro lugar, de lo que somos, de lo que nos pasa a nosotros, nos gusta, nos conmueve y a otro también le puede gustar y querer venir y saber lo que se puede vivir en la estepa. Creamos en nosotros, en que podemos hacerlo".

"Hoy nos toca a nosotros, ojalá mañana estemos celebrando el trabajo de otro santacruceño", cerró.