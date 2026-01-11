Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A más de una semana del inicio del incendio en Cerro Huemul en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, este domingo indicaron oficialmente que el estado del incendio es por sectores circunscripto con una cantidad de hectáreas afectadas aún a determinar.

Este domingo, un total de 29 combatientes fueron transportados por medios aéreos al sector de la cola, donde se distribuyeron en dos grupos de trabajo a cargo de Administración de Parques Nacionales para realizar recorridas, identificación y control de posibles puntos calientes avanzando hacia la cabeza del incendio. Mientras que una cuadrilla de seis brigadistas a cargo de APN se desplazaron vía terrestre al sector cañadón, donde trabajan realizando identificación de posibles puntos calientes y recorridas.

Asimismo, un equipo de 10 brigadistas fue trasladado mediante embarcación para trabajar con equipos de agua en el enfriamiento de puntos calientes.

De esta manera, durante la octava jornada el personal afectado estuvo integrado por 78 personas y hubo 19 recursos afectados al incendio, entre camionetas, camiones cisternas y semirrígidos, y cuatro medios aéreos.

Desde la Superintendencia de Bomberos de Santa Cruz dieron a conocer que a las 15:00 de este domingo dieron por finalizada la etapa de apoyo masivo de las unidades externas, al tiempo que destacaron el éxito de la integración interagencial.

El cierre del operativo central contó con la participación coordinada de la Superintendencia de Bomberos, Protección Civil y el Consejo Agrario Provincial.

La Jefatura del Cuartel 17 destacó la labor de la comitiva de la Cuenca Carbonífera dado que su compromiso, dedicación y espíritu de compañerismo fueron piezas clave para sostener la línea de fuego en condiciones extremas.

“La institución no conoce de fronteras locales cuando el suelo santacruceño está en peligro”. SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS

Con el retiro de la comitiva del Ministerio de Seguridad, el área queda bajo monitoreo y guardia de cenizas, habiendo cumplido los objetivos de control establecidos durante la semana de crisis.

De esta manera, con el repliegue de fuerzas especiales y comitivas de apoyo, la provincia comienza a normalizar sus servicios tras un fin de semana de máxima exigencia operativa. La situación, señalaron, se encuentra bajo “control técnico”.

Por último, desde la Superintendencia de Bomberos, manifestaron que “el éxito en el Cerro Huemul no se mide solo por las hectáreas protegidas, sino por la capacidad de nuestros efectivos de trabajar como un solo cuerpo. El agradecimiento al personal de la Cuenca Carbonífera, El Chaltén, Río Gallegos y a cada brigadista refleja la mística de una institución que no conoce de fronteras locales cuando el suelo santacruceño está en peligro”.

Refuerzos a Esquel

Por otra parte, en el marco de la emergencia por el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces, este sábado desde el Parque Nacional Los Glaciares salió un camión URO con cuatro agentes: dos de Parque Nacional Los Glaciares, uno de PN Patagonia y uno de PIM Isla Pingüino, con destino a la localidad de Esquel, para sumarse al personal desplegado en terreno en las tareas de combate del área afectada.

Agentes de PN Los Glaciares, PN Patagonia y PIM Isla Pingüino viajaron para colaborar con el incendio en el el Parque Nacional Los Alerces.

Esta colaboración puede darse puesto que el incendio declarado en la Zona Norte de PN Los Glaciares se encuentra controlado y cuenta con los recursos necesarios, tanto propios como de las demás instituciones que están colaborando, para trabajar en su extinción total.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo que explica la APN, los estados de un incendio son cinco:

Activo (fuera de control): El fuego se propaga libremente.

El fuego se propaga libremente. Detenido o contenido: La propagación se ha detenido en uno o más sectores.

La propagación se ha detenido en uno o más sectores. Circunscripto: Los trabajos abarcan todo el perímetro.

Los trabajos abarcan todo el perímetro. Controlado: Se ha establecido una línea de control. En este estado, el incendio no puede volver a los anteriores.

Se ha establecido una línea de control. En este estado, el incendio no puede volver a los anteriores. Extinguido: No hay signos de actividad.

RECONOCIMIENTO A LOS COMBATIENTES

Los equipos que participaron del operativo participaron este domingo del izamiento del pabellón nacional en agradecimiento a la comunidad y las instituciones que colaboraron con el personal a lo largo de la emergencia.

En el izamiento del pabellón nacional, las autoridades de El Chaltén agradecieron a los brigadistas y a las personas involucradas en el combate del incendio en el Cerro Huemul.

Acompañaron a los combatientes de Administración de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial, el presidente del parque, Horacio Pelozo; la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo; Mario Díaz de la Asociación de Lucha contra Incendios Forestales; la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes; el concejal Carlos Ticó; y funcionarios del gabinete municipal.

En la oportunidad, Gordillo se dirigió a las y los presentes y resaltó la importancia del trabajo conjunto realizado por las diferentes instituciones estatales involucradas. Además, destacó la presencia de personal de 28 de Noviembre, Río Turbio y Río Gallegos: “Agradecemos su valor a todos, sabiendo que Protección Civil, el CAP, la Policía y sus Bomberos, y todos quienes servimos a la comunidad estaremos siempre presentes para la sociedad”.

A su vez Pelozo, presidente del PNLG, agradeció la participación de personal de distintos puntos de la provincia y destacó que “sin la ayuda mancomunada de todos no hubiera sido posible llegar a controlar totalmente el incendio”.

Por último, la presidenta del Concejo Deliberante fue la responsable de agradecer en nombre del intendente Ticó, ausente por estar en la ciudad de Río Gallegos, del Concejo Deliberante y de toda la comunidad: “Agradecemos su compromiso y valentía, ya que sin ustedes no hubiésemos podido hacerlo. Fue un honor recibirlos en nuestro pueblo”.