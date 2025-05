Asesinaron a la influencer Valeria Márquez cuando hacia un vivo en TikTok: investigan a su ex y a una amiga cercana La influencer mexicana Valeria Márquez fue asesinada de dos disparos en el abdomen y la cabeza, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan. El crimen, investigado como femicidio, expone posibles amenazas previas de su expareja y la presunta complicidad de una amiga presente en el lugar.

Valeria Márquez, influencer de belleza y creadora de contenido con más de 90.000 seguidores en TikTok, fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio, y una de las principales líneas apunta a su expareja, quien previamente la habría amenazado. También se analiza el posible involucramiento de una amiga cercana, presente en el lugar al momento del ataque.

Un “regalo costoso” fue el señuelo para atraerla

El 13 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, Valeria Márquez transmitía en vivo por TikTok cuando recibió un supuesto “regalo costoso” de un seguidor. La influencer, de 23 años, había comentado minutos antes sentirse preocupada por la situación. En tono nervioso, bromeó con frases como: “¿Me iban a levantar o qué?” y “A lo mejor me iban a matar”.

La joven había recibido un primer obsequio: un café y un peluche de cerdito. La entrega fue realizada por un repartidor cuya identidad es aún desconocida, pero cuya presencia fue motivo de alerta para Valeria y sus seguidores. En los videos rescatados de la transmisión, la joven expresó inquietud por no poder verle el rostro al repartidor: “Ya me ondié porque no se le veía la cara”.

El crimen ocurrió en plena transmisión: dos disparos mortales

Durante el live, se escucha cuando una mujer —presuntamente Vivian de la Torre, amiga de Valeria— le dice que el regalo debía ser recibido personalmente. Valeria accede y conversa con el repartidor fuera del alcance del micrófono. Segundos después, se escuchan dos disparos: uno en la cabeza y otro en el pecho. El ataque fue presenciado por parte de su audiencia en tiempo real.

El asesinato ocurrió en la estética de Valeria ubicada en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, Zapopan. La tragedia ha causado profunda consternación en redes sociales, donde fans y usuarios exigen justicia y apuntan a una posible traición desde su círculo más cercano.

Sospechas sobre su expareja y su amiga Vivian

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y señaló que ya se han abierto varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a la expareja de Valeria, con quien la influencer habría mantenido una relación conflictiva y a quien responsabilizó públicamente si algo le llegaba a suceder. La joven había denunciado amenazas en sus redes sociales días antes del crimen.

Otra línea de investigación involucra a Vivian de la Torre, quien estuvo con Valeria al momento del ataque y habría coordinado la entrega de los regalos previos al homicidio. Usuarios de TikTok especulan con su posible complicidad, viralizando videos donde ambas aparecen juntas: “Ella la puso, quería ser como ella”, se lee entre los cientos de comentarios que circulan en la red.

Eliminación de su cuenta y aparición de perfiles falsos

Tras el crimen, la cuenta oficial de TikTok de Valeria Márquez fue eliminada, pero rápidamente comenzaron a surgir cuentas falsas que intentan aprovechar la tragedia para ganar seguidores. Este fenómeno ha despertado aún más indignación entre sus seguidores, quienes piden respeto y una investigación transparente.

Un caso que expone la violencia digital y el feminicidio en México

El asesinato de Valeria Márquez es un nuevo caso de feminicidio en México que se visibiliza gracias al alcance de las redes sociales, pero también deja en evidencia la normalización de la violencia de género. El hecho ocurrió el mismo día en que fue asesinado el exdiputado federal Luis Armando Córdova Díaz, también en Jalisco, lo que subraya la grave crisis de seguridad en el estado.

Mientras tanto, la sociedad mexicana exige respuestas. Las investigaciones continúan, y tanto el entorno cercano como la vida digital de Valeria son ahora claves para esclarecer quién planeó su asesinato y por qué fue ejecutado a plena luz del día, frente a miles de testigos virtuales.