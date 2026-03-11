Chile atraviesa este miércoles una nueva jornada histórica con el cambio de mando presidencial, en la que José Antonio Kast asume como presidente de la República y recibe la banda presidencial de manos del mandatario saliente Gabriel Boric.

La ceremonia se desarrolla en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde autoridades nacionales, delegaciones extranjeras y más de mil invitados participan del acto institucional que marca el inicio del período presidencial 2026-2030.

El evento constituye el noveno traspaso de mando desde el retorno de la democracia en Chile, una instancia clave del sistema republicano que formaliza la transición entre gobiernos.

Kast llega a la presidencia tras ganar las elecciones de diciembre de 2025 frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, resultado que marca un cambio en la orientación política del país tras la administración de Boric.

Gabriel Boric se despide de La Moneda

Antes de trasladarse a Valparaíso para participar de la ceremonia, Gabriel Boric brinda su última conferencia de prensa como presidente en el Palacio de La Moneda, donde deja un mensaje institucional y reflexiona sobre el cierre de su mandato.

Durante su intervención, el mandatario destaca el rol de los medios de comunicación y remarca la importancia de una prensa libre en una democracia.

“La prensa libre es fundamental en una democracia”, afirma. Luego agrega que el trabajo periodístico debe incomodar al poder y ejercer control sobre la gestión pública.

“Los medios tienen que incomodar al poder, y a mí me incomodaron más de una vez; así que cumplieron bien su labor”, sostiene ante los periodistas presentes.

Boric también señala que el ejercicio del poder exige rendición de cuentas permanente. “El mandato que ustedes nos dan nos obliga a rendir cuentas, no solo de forma simbólica en junio, sino todos los días”, expresa.

Al finalizar su mensaje, el presidente saliente desea éxito al gobierno entrante de José Antonio Kast “por el bien de Chile”.

“Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles”, afirma antes de retirarse por última vez de su despacho presidencial.

La ceremonia en el Congreso de Valparaíso

En el Congreso Nacional ya se encuentran reunidas autoridades y delegaciones internacionales para presenciar el traspaso de mando presidencial.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, tiene la responsabilidad institucional de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast, acto que formaliza el inicio de su mandato.

La ceremonia convoca a más de 1.100 invitados, por lo que el recinto parlamentario debió ampliar su capacidad para recibir a los asistentes.

Entre las figuras internacionales que participan del acto se encuentran el rey Felipe VI de España y varios líderes latinoamericanos. También asiste el presidente de Argentina, Javier Milei, junto a otros dirigentes políticos de la región.

La previa política del cambio de mando

En las horas previas a la ceremonia, el presidente electo José Antonio Kast renuncia a su militancia en el Partido Republicano, fuerza política que fundó en 2019.

Desde su entorno explican que la decisión busca reforzar una señal de independencia institucional y facilitar la construcción de acuerdos políticos durante su gestión.

Kast había anticipado esta medida tras su triunfo electoral y señaló que planea retomar su militancia una vez finalizado su mandato.

En paralelo, uno de los hechos políticos que marcó la previa del traspaso fue la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de no asistir a la ceremonia, pese a haber confirmado inicialmente su participación.

Una nueva etapa política para Chile

Con la asunción de José Antonio Kast, Chile inicia un nuevo ciclo político que concentrará la atención regional y nacional en los próximos años.

El nuevo mandatario, abogado y exdiputado, llega al poder luego de tres intentos electorales: compite en 2017, vuelve a postularse en 2021 —cuando pierde frente a Gabriel Boric— y finalmente logra la victoria en 2025.

Desde este miércoles, Kast comienza oficialmente su gestión al frente del Ejecutivo chileno, en un contexto político marcado por expectativas sobre las decisiones que adoptará su administración en materia económica, social y de seguridad.

La ceremonia que se desarrolla en Valparaíso simboliza así el inicio formal de su gobierno y la continuidad institucional del sistema democrático chileno.