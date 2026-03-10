Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chile se prepara para el cambio de mando presidencial que tendrá lugar este miércoles 11 de marzo de 2026, cuando José Antonio Kast asuma formalmente como presidente de la República.

La ceremonia se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, donde el actual mandatario, Gabriel Boric, le entregará la banda presidencial al dirigente del Partido Republicano.

De esta manera, Kast iniciará un mandato que se extenderá hasta el año 2030, luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2025 con más del 58% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

El resultado electoral marcó un giro político hacia la derecha en el país tras el gobierno de Boric.

Visitas y líderes invitados

El acto de asunción contará con la presencia de diversas autoridades y líderes internacionales que viajarán a Chile para participar del traspaso de mando.

Entre las visitas destacadas se encuentra el rey de España, Felipe VI, además de varios mandatarios latinoamericanos.

Está prevista la participación del presidente argentino, Javier Milei; del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y de Honduras, Nasry Asfura. También se espera la presencia del dirigente boliviano Rodrigo Paz.

Además, la ceremonia reunirá además a representantes políticos de distintos sectores de la región.

La decisión de Lula da Silva de no asistir

Uno de los datos políticos que marcó la previa del cambio de mando fue la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de no asistir finalmente a la ceremonia.

El mandatario brasileño había confirmado inicialmente su participación e incluso parte de su equipo ya se encontraba en Chile preparando la visita oficial.

Sin embargo, el lunes por la noche decidió suspender su presencia en el acto. La información fue confirmada por fuentes del gobierno brasileño al portal de noticias G1.

Pese a la ausencia del presidente brasileño, se prevé la participación de otras figuras vinculadas al espacio político de derecha en la región.

Entre ellas se encuentra Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual dirigente político en Brasil.

Lula da Silva, no asistirá a la asunción de Kast.

Antes del traspaso

En los días previos a la asunción, el presidente electo mantuvo un encuentro con el actual mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda con el objetivo de avanzar en el proceso de transición.

La reunión se produjo luego de que Kast participara el fin de semana en la Cumbre del Escudo de las Américas, realizada en Miami y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros líderes latinoamericanos.

Tras el encuentro, Kast manifestó su expectativa de que la ceremonia represente un momento institucional importante para el país.

El presidente electo señaló que espera que el traspaso de mando sea “un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando ejemplar”.

Gabriel Boric, presidente saliente de Chile.

El mensaje de Boric antes de dejar el poder

Por su parte, Gabriel Boric se refirió a las tensiones que surgieron en las últimas semanas entre el gobierno saliente y el entrante, especialmente en torno al proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por China.

No obstante, el mandatario saliente aseguró que las diferencias quedaron superadas y destacó la importancia de garantizar una transición institucional ordenada.

“Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”, afirmó.

Además, aseguró que el traspaso de mando se desarrollará con normalidad y respeto por las instituciones.

“Les garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses del país antes que cualquier diferencia política”, señaló.

Una nueva etapa política en Chile

Con la asunción de José Antonio Kast, Chile iniciará una nueva etapa política bajo un gobierno que representa un cambio en la orientación ideológica respecto de la administración anterior.

El nuevo mandatario, abogado y fundador del Partido Republicano, cuenta con trayectoria política como exdiputado y había sido candidato presidencial en 2017 y 2021 antes de alcanzar la presidencia en 2025.

Su gestión comenzará formalmente este miércoles en Valparaíso, en una ceremonia que marcará el inicio de su mandato y que concentrará la atención política de la región.