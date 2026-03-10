Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que Irán mantiene un stock de uranio enriquecido suficiente para fabricar aproximadamente diez armas nucleares.

La declaración fue realizada durante una entrevista con Radio Francia Internacional (RFi), en la que el funcionario analizó la situación del programa nuclear iraní en medio del conflicto y tras más de diez días de bombardeos israelíes y estadounidenses contra ese país.

Grossi explicó que, pese al escenario bélico, la situación vinculada a los activos nucleares iraníes no habría cambiado sustancialmente en comparación con el período previo al conflicto.

“Mi preocupación es que la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra. Es decir, existe un stock de uranio enriquecido al 60 %, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares”, afirmó.

Según el titular del organismo internacional, además de ese material, Irán mantiene capacidades tecnológicas e industriales que permitirían avanzar en el desarrollo de armamento nuclear si se tomara esa decisión.

Durante la entrevista, Grossi explicó que el destino exacto del material nuclear sigue siendo una incógnita, aunque existe un amplio consenso entre los especialistas respecto de su posible ubicación.

De acuerdo con la información disponible, el uranio enriquecido permanecería en los mismos lugares donde se encontraba antes del inicio del conflicto.

“Lo que puedo decir es que existe un amplio consenso en torno a la idea de que el material se encuentra donde estaba en junio de 2025. Es decir, en los túneles del complejo nuclear de Isfahán, y también en parte en el complejo de Natanz”, señaló.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa situación todavía debe ser verificada con precisión. “Hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta, y habrá que encontrarla”, agregó.

Consultado sobre las posibles consecuencias de un ataque directo contra el stock de uranio enriquecido, Grossi explicó que desde el punto de vista técnico las consecuencias radiológicas serían limitadas. El titular del OIEA indicó que el impacto sobre ese tipo de material no generaría un desastre nuclear en los términos en que suele imaginarse.

“Las consecuencias radiológicas de un impacto directo sobre un material de ese tipo podrían existir, pero serían muy limitadas, más bien del tipo de una intoxicación química. No habría una consecuencia nuclear en el sentido en que normalmente se imagina”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el problema principal no es tanto el riesgo inmediato de radiación, sino las implicancias estratégicas que representa la posibilidad de desarrollar armas nucleares.

“Desde el punto de vista técnico no sería un gran problema. Esta situación plantea más bien problemas estratégicos y políticos, es decir, la amenaza que representa la posibilidad de desarrollar armamento nuclear”, señaló.

Daños en instalaciones nucleares iraníes

Grossi también se refirió a los ataques registrados contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní durante los bombardeos ocurridos en junio.

Según explicó, se registraron impactos en instalaciones ubicadas en las ciudades de Isfahán y Natanz, aunque los daños no habrían sido determinantes para alterar el funcionamiento general del sistema nuclear iraní.

“Ha habido dos ataques en Isfahán y uno en Natanz, pero nada realmente importante. Creo que, en cuanto a los daños, esas instalaciones están muy deterioradas”, sostuvo.

El funcionario aclaró que, a diferencia de episodios anteriores, en esta ocasión muchos de los objetivos de los ataques habrían sido instalaciones industriales o políticas, y no exclusivamente nucleares.

Más allá de los aspectos técnicos, Grossi expresó su preocupación por el impacto político que podría tener el conflicto en el futuro del programa nuclear iraní.

El director del OIEA señaló que una prolongación de la guerra podría fortalecer a los sectores más radicalizados dentro de Irán, que promueven el desarrollo de armamento nuclear como una forma de defensa.

“Existe la posibilidad de que algunos sectores más radicalizados sostengan que, dadas las circunstancias, la solución sería finalmente dotarse de armamento nuclear. Y esa es la hipótesis que me preocupa”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de retomar cuanto antes las negociaciones diplomáticas para evitar una escalada en el conflicto.

Negociaciones

Grossi confirmó que el OIEA mantiene contacto con las autoridades iraníes pese al contexto bélico, aunque reconoció que en este momento la posibilidad de reabrir negociaciones es limitada.

“Sí, no hemos perdido el contacto. Pero está claro que hay una guerra y que están siendo bombardeados. Por lo tanto, la posibilidad de reanudar una negociación no se menciona en este momento”, explicó.

Sin embargo, el titular del organismo internacional insistió en que la única salida sostenible al conflicto es la vía diplomática.

“Creo que ese momento llegará, y cuanto antes mejor. Será necesario volver a la mesa de negociaciones y encontrar de una vez por todas una solución duradera a estos conflictos y a esta historia que nos afecta desde hace más de veinte años”, concluyó.