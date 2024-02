Israel y Hamas se enfrentan en Gaza mientras la diplomacia procura una nueva tregua

El movimiento islamista palestino Hamas dio una "confirmación preliminar positiva" a una propuesta de tregua con Israel en Gaza, afirmó hoy el vocero de la cancillería de Qatar, mientras la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) advirtió que podría verse obligada a cesar sus operaciones en todo Medio Oriente "a fines de febrero", debido a que 13 países suspendieron sus donaciones luego de que Israel acusara a sus empleados de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre.

Representantes de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel elaboraron el fin de semana en París una propuesta de tregua y de canje de rehenes capturados por el movimiento islamista palestino Hamas en su ataque a Israel, por presos palestinos detenidos en Israel.

"La reunión de París sirvió para consolidar las propuestas; la propuesta fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una primera confirmación positiva de la parte de Hamas", indicó el portavoz qatarí, Majed al Ansari.

Sin embargo, el Canal 13 News de Israel citó a un alto funcionario israelí que negó que el país hebreo la hubiera aprobado.

En tanto, Channel 12 de Israel afirmó que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu aún no había recibido ninguna respuesta formal de Qatar al acuerdo propuesto.

El Gabinete de Guerra de Israel estaba reunido al momento en que Qatar anunció el principio de acuerdo, informó el diario Times of Israel.

"El camino que nos queda por recorrer todavía es muy difícil, pero somos optimistas porque las dos partes aceptaron las premisas que conducirían a una pausa (en los combates); esperamos estar en condiciones de anunciar buenas noticias al respecto en las próximas dos semanas", agregó el funcionario qatarí, según la agencia de noticias AFP.

El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, exiliado en Qatar, debía llegar a Egipto entre hoy y mañana, y se esperaba que aborde allí esta propuesta.

Una fuente de Hamas había indicado previamente que el movimiento islamista, en el poder en Gaza desde 2007, examinaba una proposición de acuerdo de tres fases.

La primera incluiría una tregua de seis semanas durante la cual Israel liberaría a entre 200 y 300 prisioneros palestinos a cambio de 35 a 40 rehenes. Además, entre 200 y 300 camiones de ayuda humanitaria podrían entrar cada día en Gaza.

Hamas exige un alto el fuego total como condición previa a cualquier acuerdo, mientras que el Gobierno israelí se limita a hablar de una pausa en los combates, pero no de terminar su operación en Gaza.

"No retiraremos al ejército de la Franja de Gaza ni liberaremos a miles de terroristas. Nada de eso ocurrirá", afirmó esta semana Netanyahu.

Para reforzar la negociación de una segunda tregua, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresará a Medio Oriente "en los próximos días", dijeron funcionarios.

Israel lanzó su operación el 7 de octubre, luego de que cientos de milicianos de Hamas infiltrados desde Gaza asesinaran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos, ese día en el sur israelí.

El ministerio de Salud del enclave palestino dijo hoy que al menos 27.019 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, murieron en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva de Israel, y que al menos 66.139 resultaron heridos.

Israel y Hamas acordaron, desde octubre, una sola tregua a fines de noviembre por una semana y con la mediación de Qatar, Egipto y EEUU que permitió el intercambio de un centenar de rehenes por palestinos presos en cárceles israelíes.

Pese a las gestiones en curso para acordar una tregua, Israel y Hamas continuaron enfrentándose hoy en la Franja de Gaza.

Por la noche, testigos informaron de bombardeos israelíes cerca del Hospital Nasser de Khan Yunis, la gran ciudad del sur de Gaza donde Israel considera que se esconden los dirigentes locales de Hamas, y que es el actual epicentro de la ofensiva.

Israel anunció hace días haber rodeado la ciudad y, tras afirmar haber derrotado a Hamas en su parte este, concentra ahora sus acciones en la zona occidental.

Unos 184.000 palestinos se inscribieron para pedir ayuda humanitaria tras ser forzados a dejar ese sector en cumplimiento de órdenes de evacuación israelíes, dijo la ONU, que habló de "intensos bombardeos" en toda Gaza y, en especial, en Khan Yunis.

Casi cuatro meses de guerra han destrozado la Franja de Gaza, donde Israel aplicó por momentos estrictos bloqueos para a la ayuda humanitaria

La población "se muere de hambre" alertó ayer el director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.

Además, el territorio es "inhabitable", con la mitad de sus edificios destruidos, afirmó en un informe la conferencia de la ONU sobre el Comercio y el Desarrollo.

La situación corre riesgo de agravarse por la suspensión de las donaciones de varios países a la Unrwa.

"Si los financiamientos siguen suspendidos, muy probablemente tendremos que cesar nuestras operaciones a finales de febrero, no solo en Gaza, sino en toda la región", señaló el jefe de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en un comunicado.

La agencia está también presente en Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.

Varios países donantes anunciaron la suspensión de sus ayudas después de que Israel afirmara que 12 empleados participaron en los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera, Guterres se reunió ayer en Nueva York con los principales donantes.

Israel acusó a la Unrwa de permitir a Hamas utilizar las infraestructuras de la agencia en Gaza para actividades militares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el domingo que de los 12 empleados acusados por Israel, nueve fueron despedidos inmediatamente, uno fue confirmado muerto y la identidad de los otros dos estaba "siendo aclarada". También llamó a todos los países a mantener su financiación al organismo.

