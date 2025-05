Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El nuevo Papa León XIV pronunció este sábado su primer discurso oficial ante el Colegio Cardenalicio en el Aula Nueva del Sínodo, en un encuentro que duró más de dos horas y marcó el comienzo formal de su pontificado tras su elección el pasado jueves. En el emotivo mensaje, el Sumo Pontífice reveló la razón detrás del nombre que eligió, explicando que no solo es un homenaje a la tradición, sino también una declaración de principios frente a los retos del presente.

“León es un nombre con historia, con peso doctrinal, pero sobre todo con responsabilidad social”, expresó el Papa ante los cardenales, a quienes llamó sus “colaboradores más cercanos”. La elección de ese nombre, explicó, remite a la figura del Papa León XIII, conocido por su encíclica Rerum Novarum, que sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia.

La herencia de Francisco y un nuevo impulso pastoral

León XIV comenzó su intervención recordando los días previos a su elección, marcados por el fallecimiento del Papa Francisco. “Fue un momento de profundo duelo, pero también de esperanza pascual”, dijo. “Francisco nos enseñó con su vida y su muerte que el Evangelio se vive desde lo simple, desde lo humilde y desde el corazón que sirve”.

En este sentido, el nuevo pontífice llamó a atesorar ese legado y continuar el camino marcado por su predecesor. “Animados por la fe, es momento de caminar juntos hacia una Iglesia cada vez más cercana al pueblo, más compasiva y más profética”, aseguró.

Un Papa con visión social

Con tono sereno pero firme, León XIV insistió en la necesidad de una Iglesia que responda a las injusticias sociales y que asuma su rol en medio de un mundo en transformación. Reafirmó el compromiso con la opción preferencial por los pobres, el cuidado de la creación, y el diálogo entre culturas y religiones.

“Cristo nos llama a estar donde duele el mundo”, sostuvo. “No es tiempo de privilegios, sino de servicio; no es tiempo de encierro, sino de escucha”. En línea con la visión pastoral de Francisco, destacó la importancia del sensus fidei, es decir, el sentido sobrenatural del pueblo de Dios, como brújula para la acción eclesial.

Sinodalidad y primacía de Cristo

El Santo Padre también reafirmó su intención de continuar profundizando la sinodalidad como estilo de gobierno y vida en la Iglesia, destacando la necesidad de “una Iglesia que camina unida, donde todos puedan hablar y ser escuchados”. Enfatizó además la centralidad de Cristo como principio rector de toda acción pastoral.

“Sin Cristo en el centro, todo pierde sentido. Pero con Él, incluso las pruebas más grandes se transforman en oportunidades de gracia”, afirmó.

Un llamado a la esperanza

Para cerrar su discurso, León XIV citó las palabras de san Pablo VI: “Que una gran llama de fe y amor se extienda de nuevo por el mundo”. Acompañado por un prolongado aplauso, pidió a los cardenales oración, acompañamiento y compromiso activo con la nueva etapa que inicia la Iglesia.

Con su elección y este primer gesto de apertura y continuidad, León XIV parece decidido a liderar una nueva era papal que combina la herencia social y pastoral de sus predecesores con una renovada energía para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Texto de las palabras de León XIV a los cardenales

Hermanos cardenales:

Los saludo y les agradezco a todos por este encuentro y por los días que lo han precedido, dolorosos por la pérdida del Santo Padre Francisco, arduos por las responsabilidades afrontadas juntos y, al mismo tiempo, según la promesa que Jesús mismo nos ha hecho, ricos de gracia y de consolación en el Espíritu (cf. Jn 14,25-27).

Ustedes, queridos cardenales, son los más estrechos colaboradores del Papa, y esto me sirve de consuelo al aceptar un yugo que claramente supera no sólo mis fuerzas, sino a las de cualquier otro. Su presencia me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me deja solo con la carga de esta responsabilidad. Ante todo, sé que cuento siempre, siempre, con su auxilio, el auxilio del Señor, y, por su Gracia y Providencia, con la cercanía de ustedes y de tantos hermanos y hermanas que en el mundo entero creen en Dios, aman a la Iglesia y sostienen con la oración y las buenas obras al Vicario de Cristo.

Mi agradecimiento al Decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re -merece un aplauso, al menos uno, si no más- que, con su sabiduría, fruto de una larga vida y de muchos años de fiel servicio a la Sede Apostólica, nos ha ayudado mucho en este tiempo. También agradezco al Camarlengo de la santa Iglesia romana, el cardenal Kevin Joseph Farrell -creo que está aquí presente-, por el valioso y difícil papel que ha desempeñado durante el tiempo de la Sede Vacante y la convocación del cónclave. Dirijo también mi pensamiento a los hermanos cardenales que, por razones de salud, no han podido estar presentes y, junto con ustedes, me uno a ellos en comunión de afecto y oración.

En este momento, a la vez triste y alegre, envuelto providencialmente en la luz de la Pascua, quisiera que contempláramos juntos el tránsito del recordado Santo Padre Francisco y el cónclave como un acontecimiento pascual, una etapa del largo éxodo a través del cual el Señor sigue guiándonos hacia la plenitud de la vida. En esta perspectiva, confiamos al “Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo” (2 Co 1,3) el alma del Pontífice difunto y también el futuro de la Iglesia.

El Papa, desde san Pedro hasta mí, su indigno sucesor, es un humilde siervo de Dios y de los hermanos, y nada más que esto. Lo han demostrado bien los ejemplos de muchos de mis predecesores, como el del Papa Francisco mismo, con su estilo de total dedicación al servicio y de sobria esencialidad de vida, de abandono en Dios durante el tiempo de la misión y de serena confianza en el momento del retorno a la Casa del Padre. Recojamos esta valiosa herencia y retomemos el camino, animados por la misma esperanza que nos viene de la fe.

Es el Resucitado, presente en medio de nosotros, quien protege y guía a la Iglesia, y continúa a reavivarla en la esperanza, a través del amor que “ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rm 5,5). A nosotros nos toca ser dóciles oyentes de su voz y ministros fieles de sus designios de salvación, recordando que Dios ama comunicarse, más que en el fragor del trueno o del terremoto, en “el rumor de una brisa suave” (1 R 19,12) o, como lo traducen algunos, en una “sutil voz de silencio”. Este es el encuentro importante, que no hay que perder, y hacia el cual hay que educar y acompañar a todo el santo Pueblo de Dios que nos ha sido confiado.

En los días pasados hemos podido ver la belleza y sentir la fuerza de esta inmensa comunidad que, con tanto afecto y devoción, ha despedido y llorado a su Pastor, acompañándolo con la fe y la oración hasta su encuentro definitivo con el Señor. Hemos visto cuál es la verdadera grandeza de la Iglesia, que vive en la variedad de sus miembros, unidos a su única Cabeza, Cristo “Pastor y Guardián” (1 P 2,25) de nuestras almas. Ella es el vientre en el que también nosotros fuimos generados y, al mismo tiempo, la grey (cf. Jn 21,15-17), el campo (cf. Mc 4, 1-20) que se nos ha entregado para que lo cuidemos y lo cultivemos, lo alimentemos con los Sacramentos de salvación y lo fecundemos con la semilla de la Palabra, de manera que, sólido en la concordia y entusiasta en la misión, camine, como una vez los israelitas en el desierto, a la sombra de la nube y a la luz del fuego de Dios (cf. Ex 13,21).

Y a este propósito, quisiera que renováramos juntos, hoy, nuestra plena adhesión a ese camino, a la vía que desde hace ya decenios la Iglesia universal está recorriendo tras las huellas del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco ha recordado y actualizado magistralmente su contenido en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, de la que me gustaría destacar algunas notas fundamentales: el regreso al primado de Cristo en el anuncio (cf. n. 11); la conversión misionera de toda la comunidad cristiana (cf. n. 9); el crecimiento en la colegialidad y en sinodalidad (cf. n. 33); la atención al sensus fidei (cf. nn. 119-120), especialmente en sus formas más propias e inclusivas, como la piedad popular (cf. 123); el cuidado amoroso de los débiles y descartados (cf.n. 53); el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades (cf. n. 84, Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 1-2).

Se trata de los principios del Evangelio que animan e inspiran, desde siempre, la vida y la obra de la Familia de Dios; de los valores a través de los cuales el rostro misericordioso del Padre se ha revelado y continúa a revelarse en el Hijo hecho hombre, esperanza última de todos los que busquen con ánimo sincero la verdad, la justicia, la paz y la fraternidad (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 2; Francisco, Bulla Spes non confundit, 3).

Precisamente, al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica Encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos, su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo.

Queridos hermanos, quisiera terminar esta primera parte de nuestro encuentro haciendo mío -y proponiéndoselo también a ustedes- el deseo que san Pablo VI, en 1963, expresó en el inicio de su ministerio petrino: “Que sobre el mundo entero pase una gran llama de fe y de amor que ilumine a todos los hombres de buena voluntad, allanando los caminos de la colaboración recíproca y que atraiga sobre la humanidad, la abundancia de la benevolencia divina, la fuerza misma de Dios, sin cuya ayuda nada vale ni nada es santo” (Primer Mensaje al mundo entero Qui fausto die, 22 junio 1963).

Que sean también estos nuestros sentimientos y, con la ayuda del Señor, los traduzcamos en oración y compromiso. Gracias.