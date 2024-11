Linkin Park regresa a la Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

Linkin Park confirmó su esperado regreso a la Argentina como parte de su nueva gira mundial “From zero” (desde cero), donde presentarán su nuevo álbum, el cual se encontrará disponible este viernes 15 de noviembre. Es su primer tour desde el fallecimiento de su vocalista Chester Bennington en 2017.

El show en Buenos Aires ya tiene fecha: 1 de noviembre de 2025, donde los fanáticos podrán revivir los éxitos más grandes del grupo, ahora con Emily Armstrong, quien se unió como nueva vocalista.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Linkin Park?

Aunque la banda confirmó la fecha del concierto en Buenos Aires, aún no se dieron a conocer los detalles sobre la venta de de los tickets ni el lugar exacto donde se llevará a cabo el evento. Se espera que, en los próximos meses, se informe sobre los puntos de venta y precios. https://go.seated.com/tour-events/5714f837-124f-4c9f-8842-556a6c95103c?utm_referrer=https%3A%2F%2Ffromzero.linkinpark.com%2F

Quién es Emily Armstrong, la nueva voz de Linkin Park

Emily Marcia Armstrong es una cantante, música y compositora estadounidense, conocida por ser la vocalista principal de la banda “Linkin Park” desde 2024; también, es cofundadora y miembro de la banda “Dead Sara”.

Junto con el nuevo sencillo “The Emptiness Machine” y el próximo álbum “From Zero”, el grupo asegura que esta gira será una experiencia emotiva y llena de novedades.

“From Zero” de Linkin Park: todos los detalles sobre el nuevo álbum

El nombre “From Zero” rinde homenaje a los orígenes de la banda, según comentó el cantante Mike Shinoda. “Antes de Linkin Park, el nombre de nuestra primera banda fue “Xero”. El título de este álbum se refiere a este humilde comienzo y al viaje que estamos emprendiendo ahora”, indicó.

El disco tendrá un total de 11 canciones. Dentro de los adelantos, se destaca el sencillo “Two Faced”, que retoma el estilo clásico de los inicios de la banda.

Además, lanzaron “The Emptiness Machine”, que presentó, oficialmente, a Armstrong como vocalista, “Heavy Is the Crown”, elegido como himno oficial del Campeonato Mundial 2024 del videojuego “League of Legends” de Riot Games y “Over each other”.

Los títulos, serán los siguientes:

“From Zero (Intro)”

“The Emptiness Machine”

“Cut the Bridge”

“Heavy Is the Crown”

“Over Each Other”

“Casualty”

“Overflow”

“Two Faced”

“Stained”

“IGYEIH”

“Good Things Go”

Este viernes 15 de noviembre, “From Zero” se encontrará disponible en todas las plataformas digitales.

