Macron aseguró que su declaración sobre posible envío de tropas a Ucrania fue "pensada y medida"

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró hoy que cada una de sus palabras sobre Ucrania estaban "sopesadas" y "medidas", días después de la polémica que generó cuando aseguró que el envío de tropas occidentales a este país en guerra contra Rusia no estaba descartado.

"Se trata de temas suficientemente serios. Cada una de las palabras que pronuncio sobre este tema está sopesada, pensada y medida", declaró durante la inauguración de la Villa Olímpica en Saint-Denis, al norte de París.

El mandatario francés había llamado el lunes a los aliados de Ucrania a aumentar su apoyo para garantizar la "derrota" de Rusia y suministrar un mayor número y más rápidamente de armas y municiones a Kiev.

Sin embargo, su respuesta a una pregunta sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania generó polémica. Aunque reconoció que no había consenso al respecto, rompió un tabú al declarar: "No hay que descartar nada".

El envío de tropas de la OTAN a Kiev implicaría el involucramiento directo de la alianza militar en el conflicto.

En consecuencia, se activaría el Artículo 5 de la alianza, según el cual, un ataque a uno de los países miembros es considerado también como un ataque contra todos ellos.

Muchos de los aliados occidentales de Ucrania como Estados Unidos, Alemania, Italia, Polonia, España y República Checa rechazaron rápidamente esta posibilidad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió hoy a las potencias occidentales de una "amenaza real" de guerra nuclear en caso una escalada del conflicto en Ucrania.

"Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio", dijo Putin.

"Han estado hablando de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania. Recordemos el destino de los que han enviado contingentes contra nuestro país. Ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas", agregó el mandatario.

Preguntado por las declaraciones del mandatario ruso, Macron descartó pronunciarse durante la visita a la Villa Olímpica al considerar que "no era el momento".

Aunque el canciller francés, Stéphane Séjourné, aclaró el lunes que Macron se refería al envío de tropas para tareas no relacionadas con el combate, como el desminado, una fuente diplomática francesa aseguró que "Putin también debe saber que existen riesgos para él también", según recogió la agencia de noticias AFP. (Télam)