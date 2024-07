Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kylian Mbappé sorprendió con su excelente dominio del español durante su presentación como nuevo refuerzo del Real Madrid en elEstadio Santiago Bernabéu. En conferencia de prensa, el goleador francés llamó la atención por su facilidad con el castellano. De hecho, en redes sociales, muchos comentaron su similitud con la “tonada rosarina”.

“Es un honor ser un jugador del Real Madrid, este día es fantástico, histórico para mí, para mi familia, mis amigos. Yo esperaba un gran día, pero fue mucho mejor y por eso tengo que decir gracias al club y a todos los madrileños”, dijo.

Y agregó: “Me siento un privilegiado, fue mi sueño de niño, espero este momento desde hace mucho tiempo. Un sueño que no se paga. Quiero vivir el presente, soy un chico muy feliz y tengo ganas de ver a mis compañeros y jugar”.

¿Por qué Mbappé habla tan bien español?

Mbappé comenzó a familiarizarse con el castellano en el colegio. El primer momento en el que se descubrió que hablaba este idioma fue en su cumpleaños número 19. El AS Mónaco FC publicó un vídeo en el que mostraba al delantero, con 15 años, en diversas situaciones, incluyendo una donde recibía clases particulares de español.

“Empecé en el colegio. No fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme”, remarcó el futbolista en la presentación en Madrid.

En ese mismo sentido, comentó que “luego he tenido entrenadores que hablan español como Luis Enrique y Pochettino. No tengo miedo de hablar y cometer errores, me ayuda a aprender y mejorar lo más rápido posible”.

Contar con compañeros hispanohablantes como Lionel Messi, Leonardo Paredes, Fabián Ruiz, Keylor Navas o Sergio Ramos, entre otros, sin duda contribuyó a su práctica del idioma a lo largo de los años. Además, su amistad con destacadas figuras latinas de la música, como J Balvin, también impulsó este interés.

En una reciente entrevista con Amazon Prime, Mbappé se refirió a su habilidad con el idioma de Cervantes: “Mi español es muy bueno porque siempre he querido ser un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, no tiene ningún sentido”.

