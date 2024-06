Nancy Mackenzie, la actriz peruano-mexicana, tenía 81 años y alcanzó la fama mundial por ser la voz de Marge Simpson en Latinoamérica y la doblajista oficial de otras estrellas internacionales. Fuentes cercanas a la actriz informaron que falleció el viernes 14 de junio.

La actriz inició su carrera a los 19 años al trabajar en telenovelas (Panamericana Televisión) y radionovelas en general. A los 22 años contrajo matrimonio con un ciudadano mexicano y obtuvo la ciudadanía del país.

En la década del 80, ya establecida en México, comenzó con el doblaje en películas, dibujos animados y series de televisión. En una entrevista, la actriz confesó que casi no acepta el papel: “Cuando observé el vestido tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”.

Nancy Mackenzie fue la voz de Marge por 15 años, hasta que fue despedida durante una disputa entre Grabaciones y Doblajes Internacionales con el sindicato mexicano Asociación Nacional de Actores (ANDA). Desde ese entonces, es interpretada por Marina Huerta, la voz detrás de Bart Simpson.