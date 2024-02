Piñera, el único presidente chileno de centroderecha tras la dictadura de Pinochet

Sebastián Piñera, fallecido hoy a los 74 años, fue el único presidente de Chile de centroderecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet, en un contexto dominado por la preferencia por distintas alternativas de centroizquierda.

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Santiago, se volcó a la política tras una larga carrera como empresario y gobernó en 2010-14 y 2018-22, en ambos casos como sucesor de la socialista Michelle Bachelet.

Ingeniero comercial con mención en Economía por la Universidad Católica de Chile y con un máster y un doctorado en Economía en la universidad estadounidense de Harvard, en su época de estudiante se acercó a la Democracia Cristiana, el partido en el que su padre, José, había militado y por el que fue embajador en Bélgica y ante la ONU durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-70).

Su trayectoria política comenzó en 1988, cuando hizo pública su opción por el No en el plebiscito convocado por Pinochet para que la ciudadanía resolviera si el dictador debía continuar en el poder hasta 1997.

Tras el triunfo del No, Piñera fue en 1989 jefe de campaña del candidato presidencial oficialista, Hernán Büchi, y en 1992 presentó su precandidatura presidencial para el año siguiente por Renovación Nacional (RN), el partido liberal-conservador fundado en 1987.

Presidió RN en 2001-04 y en 2005 fue candidato presidencial derrotado por Bachelet, a la que sucedió tras ganar las elecciones de 2009 -por la Coalición por el Cambio, que integraba también la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI)- y poner fin, de ese modo, a un ciclo de dos décadas de gobiernos de centroizquierda.

Inició su primer mandato con una emergencia, ya que el día de su asunción se produjeron un terremoto de 6,9 grados y un tsunami que dejaron más de 500 muertos, 500.000 viviendas con daños graves, dos millones de damnificados y una polémica, que afectó principalmente a Bachelet, sobre las políticas de prevención.

Además de por las tareas de reconstrucción, el primer mandato de Piñera estuvo marcado por el accidente que dejó a 33 mineros en un pozo a 600 metros de profundidad durante 69 días, en 2010; el comienzo del conflicto con la comunidad mapuche, en el sur del país, y el tramo final del juicio en la Corte Internacional de Justicia por el diferendo de delimitación marítima con Perú.

En los cuatro años transcurridos desde que concluyó su mandato inicial, la disgregación del sector conservador fue situándolo como el líder indiscutible de la centroderecha.

Rodeado de un equipo de leales con experiencia de gobierno tras su paso por el Ejecutivo, fue planificando su vuelta a la política activa a medida que las encuestas fueron situándolo en primer lugar, pese a que al dejar el poder había dicho que no estaba en sus planes postularse nuevamente.

Ganó las elecciones de 2017 -esta vez con la coalición Chile Vamos, también encabezada por RN y la UDI- y en marzo de 2018 volvió al palacio presidencial de La Moneda.

Su segundo mandato estuvo caracterizado por un clima de protestas crecientes, contra los regímenes educativo y previsional, y contra el sistema de transporte público en Santiago -que había sido reformado en el período previo por Bachelet-, lo que derivó en el estallido social de octubre de 2019, que dejó al menos 34 muertos, más de 3.400 hospitalizados y de 8.000 detenidos, y un extendido consenso sobre la necesidad de reformar la Constitución.

Más que por su propia dinámica, el estallido se apagó en marzo de 2020, debido a la pandemia de Covid-19, otro de los desafíos que debió afrontar Piñera.

Pero antes del coronavirus, Piñera comenzó a ser jaqueado por el Congreso, con iniciativas para formarle juicio político y destituirlo, primero por la represión del estallido y, más adelante, por sus supuestos negocios en paraísos fiscales, revelados por la investigación Pandora Papers.

Llegó al final de su mandato y el día anterior al del traspaso del mando a su sucesor, el actual mandatario, Gabriel Boric, dijo en un mensaje al país que había gobernado “en tiempos muy difíciles, no solo por las dificultades propias de todo gobierno”, sino, especialmente, por el estallido social de 2019, la pandemia de coronavirus y la recesión mundial.

“Llevamos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por la Constitución de 1980; no queremos pasar los próximos 40 años confrontándonos y dividiéndonos por la nueva Constitución”, agregó, sin saber que poco después los chilenos rechazarían en sendos plebiscitos dos proyectos de cambio de carta magna, uno de orientación centroizquierdista y otro de inspiración centroderechista.

En septiembre de 2023, en una de sus últimas apariciones públicas, afirmó que su gobierno sufrió “un golpe de Estado no tradicional” durante el estallido social de 2019.

“Era un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia, era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, planta de energía, lo que se cruzara en su camino”, dijo a radio Mitre por entonces durante una visita a Buenos Aires.

En aquella ocasión afirmó también que la democracia estaba “retrocediendo en el mundo entero” y sostuvo que “solamente 8% de las personas del mundo viven en democracias plenas, y en América Latina no es solamente Nicaragua, Cuba o Venezuela que son dictaduras, sino que es un deterioro generalizado: Perú, Bolivia, Colombia, Chile, también”. (Télam)