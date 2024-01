Protestas por el encarcelamiento de un activista baskir al sur de Rusia

Miles de personas salieron a la calle hoy en la ciudad de Baimak, en la república de Baskortostán, para protestar por la condena a cuatro años de prisión impuesta contra activista baskir ruso Fail Alsynov, hallado culpable de incitar al odio interétnico.

Alsynov, quien es un abierto opositor a la guerra con Ucrania, había sido imputado por insultar a trabajadores procedentes de otros países y regiones en un discurso dado en abril de 2023 en el marco de una serie de protestas contra la construcción de una mina de oro en la citada región, informó la agencia de noticias Europa Press.

El activista baskir de 37 años, se expresó supuestamente en contra de trabajadores de Asia Central y el Cáucaso, cuya "dignidad" habría vulnerado al referirse a ellos como "gente negra".

El activista niega esos cargos y señala que se ha traducido mal su discurso, originalmente hecho en baskir, y apunta que usó una expresión que se refería a trabajadores que "trabajan duro en trabajos poco cualificados".

Especialmente conocido en su región natal, tuvo un papel destacado en las protestas contra la actividad minera en la montaña Kushtau, considerada sagrada por la minoría baskir, un pueblo túrquico que tiene su propia lengua. Además de llevar cerca de 15 años luchando por la supervivencia de su cultura e idioma, también se ha implicado políticamente contra el conflicto con Ucrania.

Alsynov afirmó públicamente que la movilización de baskires era "un genocidio", algo que le costó una multa de cerca de 100 euros y pidió a sus conciudadanos que no fueran al frente porque "no es su guerra", según consigna el diario The Moscow Times en su portal.

El caso contra el activista movilizó a muchos en la república de los Montes Urales, quienes dicen que Alsynov está siendo atacado injustamente por su popularidad y sus logros en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas Bashkir de Bashkortostán, sus derechos a la tierra, sus lugares sagrados y su cultura.

Mientras se dictaba el veredicto, miles de personas se reunieron frente al Tribunal de Distrito de Baymaksky en apoyo de Alsynov, informó el medio de comunicación en Internet Govorit NeMoskva, desafiando una advertencia oficial de la policía regional y temperaturas de -21 grados centígrados, según AFP.

La Policía, que desplegó un dispositivo para hacer frente a los manifestantes en las inmediaciones del juzgado de Baimak, situada en el sur de Rusia, hizo uso de gases lacrimógenos y bombas de estruendo para tratar de sofocar la protesta a medida que se sucedieron los enfrentamientos con los manifestantes, hiriendo al menos a 22 personas y con un total de 20 detenidos, según las noticias del sitio Idel.Realidades.

Baimak, una ciudad de 17.000 habitantes, está situada cerca de Kazajistán, en la región del Ural.

Las manifestaciones multitudinarias no son comunes en Rusia debido al alto riesgo a que se produzcan arrestos por no contar con las autorizaciones pertinentes. Se estima que miles de personas han sido arrestadas en el país a lo largo de los últimos dos años por oponerse a la invasión de Ucrania.

