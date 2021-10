Qatar brinda una novedosa opción de hospedaje gratuito para el Mundial 2022

A poco más de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA que tendrá como sede a Qatar, cada vez más hinchas están planificando su agenda para ir a alentar a la selección de Lionel Messi, en caso de clasificar.

El 21 de noviembre de 2022 es la fecha del partido inaugural que se disputará en el estadio Al Bayt y la final se será el 18 de diciembre en el estadio Lusail. Todavía los grupos y calendario de partidos no están definidos, ya que aun se están jugando las Eliminatorias.

Sin embargo, para los hinchas con fe en sus selecciones, ya hay disponibles programas de viajes que incluso pueden contar con una opción de alojamiento totalmente gratuita.

Sí, aunque suene increíble, se trata del programa "Host a Fan" creado por el Comité Supremo (SC), organismo responsable de asegurarse de que el país esté en condiciones para el Mundial.

"Forma parte de la estrategia para proveer a los aficionados que visiten Qatar con una variedad de opciones de alojamiento culturalmente ricas. Este acercamiento único le permitirá a los fans quedarse en un lugar durante todo el torneo, pero también les hará experimentar la cultura catarí a través de los ojos locales", indicó Khalid Al-Jumaily, encargado de la iniciativa.

Las familias cataríes podrán anotarse hasta el 12 de octubre del 2021 y postularse como anfitriones. Por su parte, los hinchas tendrán tiempo desde el 2 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2021.

El alojamiento será gratuito para los aficionados y los hosts tampoco recibirán dinero a cambio de participar, pero el programa no incluye la comida y los traslados que correrán por cuenta de los fans. El único requisito para poder ingresar es haber completado el esquema de vacunación.

Por el momento solo se presentaron los "paquetes de hospitalidad" cuyos precios van desde US$ 950 hasta US$ 34.000 para las etapas más avanzadas del torneo. Sin embargo, no comunicaron cuando estarán disponibles los tickets oficiales más económicos.