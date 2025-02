Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa Francisco envió un mensaje este domingo en medio de su delicado estado de salud a raíz de una neumonía bilateral que lo marginó de su habitual lectura del evangelio dominical.

“Continúo con confianza mi hospitalización, recen por mí”, es el reciente mensaje que el Vaticano difundió este domingo en el marco de la lectura del Ángelus.

Además, recordó que se encuentra recibiendo tratamiento en el policlínico Gemelli de Roma y remarcó: “¡El descanso también forma parte de la terapia!”.

También aprovechó el momento para agradecer “de corazón” a los médicos y al personal sanitario que lo acompaña día a día donde se encuentra internado desde hace más de una semana, producto de una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral.

Vale recordar que el último sábado, el Papa Francisco padeció una crisis respiratoria asmática prolongada que requirió el uso de oxígeno a un nivel considerado, por lo que desde el Vaticano señalaron que la salud del Santo Padre sigue siendo “crítica” y que aún “no está fuera de peligro”.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, escribió el Santo Padre este domingo en su perfil de X. “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, agregó.