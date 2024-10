Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡El Hombre Araña vuelve a la pantalla grande! Spiderman 4, protagonizada por Tom Holland, ya tiene fecha oficial de estreno.

La esperada película contará con la dirección de Destin Daniel Cretton, conocido por “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”, y llegará tan solo dos meses después de la premiere de “Avengers: Doomsday“, programada para mayo de 2026.

Tom Holland Regresa como Spider-Man en una Nueva Aventura

Después del rotundo éxito de “Spider-Man: No Way Home” en 2021, donde el personaje de Peter Parker vivió uno de sus momentos más épicos, la nueva entrega promete emociones a la altura. Si bien los detalles de la trama no se han revelado, Spider-Man 4 continuará justo después de los eventos del último film, en el que el hechizo de Doctor Strange hizo que todos olvidaran la identidad secreta de Peter Parker.

En esta ocasión, Peter Parker enfrentará nuevos desafíos mientras comienza su vida universitaria, y se espera que el guion, a cargo nuevamente de Erik Sommers y Chris McKenna, explore una historia con posibilidades cósmicas, en línea con el tono épico de la última película.

Zendaya Confirma Su Regreso como MJ Watson

Una de las noticias más esperadas por los fans es el regreso de Zendaya como MJ Watson, el interés amoroso de Peter en la saga. Su inclusión en el elenco promete continuar con la sólida química que ha sido un sello de las últimas entregas.

Tom Holland: Proyectos y una Agenda Apretada

Además de su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Holland participará en importantes proyectos cinematográficos. El actor se unirá al nuevo proyecto de Christopher Nolan junto a Matt Damon, cuyo rodaje comenzará a principios de 2025. Asimismo, Holland tendrá un papel relevante en Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, que comenzará su rodaje en la primavera del próximo año.

Los fans pueden marcar en sus calendarios el 24 de julio de 2026 para el regreso del héroe arácnido en Spider-Man 4, una de las películas más esperadas de los próximos años. ¡Prepárate para más acción y aventura en el universo de Spider-Man!