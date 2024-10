Las redes sociales se han revolucionado con un impactante vídeo que muestra a un anciano de la India siendo rescatado de una cueva, asegurando tener la increíble edad de 188 años. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, mostraban a un hombre frágil y anciano siendo ayudado por varias personas. Sin embargo, la realidad detrás de esta historia es muy diferente.

109 years old Shri Ram devotee Sant Sri Siyaram Baba opened up after 12 years of silence and the very first word he uttered was Siyaram🙏🚩 That's why everyone call him Sant Siyaram Baba 🙏 pic.twitter.com/jM98ocMiEZ

— MADHUMATHI PARAKALAN (Modi Ka Parivar) (@ParakalanM) February 1, 2024