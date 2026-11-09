Tapa especial de La Opinión Austral: El papa del pueblo Cobertura especial del diario La Opinión Austral y Crónica TV en la llegada del Sumo Pontífice al país.

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Llegada histórica del papa León XIV a la Argentina

El sumo pontífice arribó al país tras 39 años sin la presencia de un papa en territorio argentino, en medio de una multitudinaria muestra de fe y emoción. El presidente Javier Milei encabezó la bienvenida oficial en el aeropuerto junto a jóvenes y adultos mayores.

Jorge García Cuerva participó en la recepción oficial

El arzobispo formó parte de los actos centrales de bienvenida al santo padre en una cobertura especial transmitida por Crónica TV. Las actividades reunieron a referentes nacionales en un acontecimiento histórico para el país.

Victoria Villarruel destacó la delicadeza del discurso del papa

La vicepresidenta de la Nación se refirió a los mensajes institucionales expresados durante la llegada del pontífice. Valoró el tono utilizado en el marco de la compleja realidad social que atraviesa el país.

Diego Santilli analizó los índices socioeconómicos

El jefe de Gabinete de la Nación hizo mención a la situación económica actual en el contexto de la visita papal. Señaló la evolución de los indicadores de pobreza registrados desde el inicio de la gestión.

Jorge Macri entregó las llaves de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño reconoció oficialmente al sumo pontífice durante su paso por la capital. Del acto participaron autoridades locales en una jornada marcada por la movilización popular.