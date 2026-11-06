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El Papamóvil en Buenos Aires, Córdoba y Luján: los mapas con los trayectos que hará el papa León XIV
Visita del Papa León XIV: “Son muchos los momentos que preparamos para que el Papamóvil tenga contacto directo con la gente”
Santino Lujea y Agustín Andrade, los dos santacruceños que servirán en el Encuentro de Jóvenes
De puño y letra: Claudio Perusini, el milagro de Mama Antula, y el pedido que le hizo al papa León XIV
Qué dice la carta que Claudio Perusini, el hombre del milagro de Mama Antula, le escribió a León XIV
“Nacho” Torres y Claudio Vidal confirmaron su presencia en la recepción del papa León XIV
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