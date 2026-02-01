Your browser doesn’t support HTML5 audio
Informe especial: reforma de la ley penal juvenil
El asesinato de Jeremías Monzón, cometido por otros tres menores, reavivó en Santa Cruz el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El caso volvió a poner en agenda una discusión nacional que cruza política, justicia y derechos.
La víctima y el dolor de la familia
Jeremías Monzón fue asesinado en un hecho que conmocionó a la comunidad. Su madre, Romina Monzón, fue recibida por Patricia Bullrich, en un encuentro cargado de dolor y reclamos de justicia.
Posturas políticas enfrentadas
La senadora Patricia Bullrich sostuvo que “se terminó la impunidad por la edad”, mientras que el diputado Jairo Guzmán defendió la necesidad de avanzar con la reforma.
Desde la oposición, Juan Carlos Molina cuestionó el enfoque del Gobierno y planteó si la ley busca “crear un nuevo enemigo”.
Columnas de opinión
Periodistas analizan el tema desde distintos ángulos:
- “¿El endurecimiento de penas reduce el delito juvenil?”. Por Florencia Guerrero, directora de Medios Digitales de Diario Crónica.
- “Criminalizar a menores no resuelve la inseguridad estigmatiza”.Por Pablo Manuel, de La Opinión Austral.
- “Menores, delito y abandono: las causas que nadie quiere mirar”. Por Cristian Sanz, director de Mendoza Today.
- “En Santa Cruz, sólo tres menores de edad cumplen medidas judiciales: ¿Es necesario el tratamiento de esta ley?”. Por Martín Muñoz Quesada, de La Opinión Austral.
Un debate profundo que interpela a la sociedad, la política y el sistema judicial, con miradas contrapuestas y preguntas abiertas.
