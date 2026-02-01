Tapa especial por la Reforma Penal Juvenil: “Menores asesinos: también se debate en Santa Cruz” Santa Cruz debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Informe especial: reforma de la ley penal juvenil

El asesinato de Jeremías Monzón, cometido por otros tres menores, reavivó en Santa Cruz el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El caso volvió a poner en agenda una discusión nacional que cruza política, justicia y derechos.

La víctima y el dolor de la familia

Jeremías Monzón fue asesinado en un hecho que conmocionó a la comunidad. Su madre, Romina Monzón, fue recibida por Patricia Bullrich, en un encuentro cargado de dolor y reclamos de justicia.

Posturas políticas enfrentadas

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que “se terminó la impunidad por la edad”, mientras que el diputado Jairo Guzmán defendió la necesidad de avanzar con la reforma.

Desde la oposición, Juan Carlos Molina cuestionó el enfoque del Gobierno y planteó si la ley busca “crear un nuevo enemigo”.

Columnas de opinión

Periodistas analizan el tema desde distintos ángulos:

Un debate profundo que interpela a la sociedad, la política y el sistema judicial, con miradas contrapuestas y preguntas abiertas.

Leé el informe completo en laopinionaustral.com.ar

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de enero de 2026.