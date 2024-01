"Barbie" y "Oppenheimer" lideran las nominaciones para los próximos premios del Sindicato de Actores

"Barbie" y "Oppenheimer", los dos tanques cinematográficos que marcaron el 2023 tanto en la crítica como en la taquilla, son las dos películas más nominadas para la 30ma. edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que se entregarán el próximo domingo 24 de febrero en una ceremonia que también podrá verse vía streaming a través de Netflix.

Con cuatro candidaturas cada uno, los filmes de Greta Gerwig y de Christopher Nolan -objetos del marketinero "Barbenheimer" que fue furor en julio del año pasado con el estreno en simultáneo de ambas producciones- repiten el liderazgo que ya habían tenido en los Globos de Oro del domingo último, aunque la biopic sobre el "padre de la bomba atómica" sobrepasó por mucho a su competidora tras alzarse con los lauros a Mejor película dramática, Mejor dirección, Mejor actor y Mejor actor de reparto.

En esta ocasión, los galardones del SAG-Aftra (tales las siglas del sindicato de intérpretes de Hollywood) nominó a ambas a Mejor elenco en cine, mientras que "Barbie" también aspirará a quedarse con la estatuilla a Mejor actriz, para Margot Robbie; a Mejor actor de reparto, para Ryan Gosling; y a Mejor elenco de dobles de riesgo.

Por su parte, "Oppenheimer" llegará a esta próxima edición con posibilidades para Cillian Murphy como Mejor actor, Robert Downey Jr. como Mejor actor de reparto, y Emily Blunt como Mejor actriz de reparto.

En cuanto a las categorías televisivas, el aclamadísimo drama familiar "Succession", que el año pasado estrenó su cuarta y última temporada, nuevamente encara la temporada de premios con grandes expectativas, luego de arrasar en los Globos de Oro y de liderar la lista de series para los galardones del Sindicato de Actores, con cinco nominaciones.

A continuación, la lista completa de candidaturas:

– Mejor performance en cine: "American Fiction", "Barbie", "El color púrpura", "Los asesinos de la luna", "Oppenheimer".

– Mejor actor: Bradley Cooper ("Maestro"), Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Colman Domingo ("Rustin"), Jeffrey Wright ("American FictioN"), Paul Giamatti ("Los que se quedan").

– Mejor actriz: Annette Bening ("Nyad"), Carey Mulligan ("Maestro"), Emma Stone ("Pobres criaturas"), Lily Gladstone ("Los asesinos de la luna"), Margot Robbie ("Barbie").

– Mejor actor de reparto: Robert De Niro ("Los asesinos de la luna"), Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), Ryan Gosling ("Barbie"), Sterling K. Brown ("American Fiction"), Willem Dafoe ("Pobres criaturas").

– Mejor actriz de reparto: Danielle Brooks ("El color púrpura"), Da'Vine Joy Randolph ("Los que se quedan"), Emily Blunt ("Oppenheimer"), Jodie Foster ("Nyad"), Penélope Cruz ("Ferrari").

– Mejor elenco de dobles de riesgo en cine: "Barbie", "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", "Indiana Jones y el dial del destino", "John Wick 4", "Misión: Imposible – Sentencia mortal – Parte 1".

– Mejor elenco en serie dramática: "La edad dorada", "Succession", "The Crown", "The Last of Us", "The Morning Show".

– Mejor elenco en serie de comedia: "Abbott Elementary", "Barry", "El oso", "Only Murders in the Building", "Ted Lasso".

– Mejor actor en serie dramática: Billy Crudup ("The Morning Show"), Brian Cox ("Succession"), Kieran Culkin ("Succession"), Matthew Macfadyen ("Succession"), Pedro Pascal ("The Last of Us").

– Mejor actriz en serie dramática: Bella Ramsey ("The Last of Us"), Elizabeth Debicki ("The Crown"), Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Keri Russell ("La diplomática"), Sarah Snook ("Succession").

– Mejor actor en serie de comedia: Bill Hader ("Barry"), Brett Goldstein ("Ted Lasso"), Ebon Moss-Bachrach ("El oso"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), Jeremy Allen White ("El oso").

– Mejor actriz en serie de comedia: Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Ayo Edebiri ("El oso"), Hannah Waddhingham ("Ted Lasso"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary").

– Mejor actor en miniserie: David Oyelowo ("Hombre de ley: Bass Reeves"), Jon Hamm ("Fargo"), Matt Bomer ("Compañeros de viaje"), Steven Yeun ("Beef"), Tony Shalhoub ("Mr. Monk's Last Case").

– Mejor actriz en miniserie: Ali Wong ("Beef"), Be Powley ("A Small Light"), Brie Larson ("Lecciones de Química"), Kathryn Hahn ("Pequeñas cosas hermosas"), Uzo Aduba ("Medicina letal").

– Mejor elenco de dobles de riesgo en TV: "Ahsoka", "Barry", "Beef", "The Last of Us", "The Mandalorian". (Télam)