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La música argentina tendrá su propia celebración con la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, que se realizará este miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones, con figuras consagradas, nuevos talentos y referentes de la escena nacional entre los nominados.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la previa de este evento, que tendrá como protagonistas a nombres destacados del pop, el rock, la música urbana, el folklore, el tango y la música tropical, entre otros géneros.

Entre los artistas que competirán por una estatuilla se encuentran Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Dante Spinetta, Emanero, Babasónicos, Tan Biónica, Luck Ra y Ángela Leiva.

Cómo será la primera edición de los Martín Fierro de la Música

La ceremonia es organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados durante la alfombra roja.

Además, la gala contará con presentaciones musicales en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. También están previstos homenajes a figuras de trayectoria.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Martín Fierro de Oro

Abel Pintos

Premio a la trayectoria tropical / cuarteto

La Mona Jimenez



Trayectoria Folclórica

El Chaqueño Palavecino

Trayectoria a la Música Popular

Palito Ortega

Reconocimiento Leyenda de Leyendas

Charly García

Reconocimiento a la canción viral

Wanda Nara

Trayectoria de Tango

Raúl Lavié

Reconocimiento a la trayectoria melódico / pop





Patricia Sosa

Martín Fierro de Platino de la Música

Pimpinela



Trayectoria Rock



Juanse

Reconocimiento

Alejandro Lerner

Luis Alberto Spinetta

Mención especial

María Becerra- Final del Mundial 2026

“Los Palmeras”

Mejor Canción

– Cazzu — Con otra.

– María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.

– Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.

– Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.

Mejor música Ciudadana

Jorge Vázquez

Mejor Álbum

– Milo J — La vida era más corta.

– María Becerra — Quimera.

– Cazzu — Latinaje.

– Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.

– Lali — Cuando el demonio llama.

Mejor Colaboración

– Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.

– Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.

– Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.

– Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.

– Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.

– Turf y Lali — Loco un poco.

Mejor Artista Femenina

– María Becerra.

– Ángela Leiva.

– Tini.

– Lali.

– Cazzu.

– Natalie Pérez.

– Marilina Bertoldi.

Mejor Artista Masculino

– Fito Páez.

– Dante Spinetta.

– Coti Sorokin.

– Milo J.

– Axel.

– Abel Pintos.

– Emanero.

– Dillom.

Mejor Grupo/Banda

– Babasónicos.

– Divididos.

– Los Pericos.

– Turf.

– Airbag.

– El Mató a un Policía Motorizado.

– Tan Biónica.

– Los Piojos.

Mejor Banda de cuarteto

• DesaKTa2

• La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo

• La Konga

• Q’Lokura

Mejor Artista Revelación Masculino

– Simón Aguirre.

– Lázaro Caballero.

– Max Carra.

– Roze.

– Ramma.

– Joaco Burgos.

– Camionero.

– Luciano Creiner.

– Valentino Merlo.

-Ser

Mejor Artista Revelación Femenina

– More con Flow.

– Valentina Márquez.

– Juana Rozas.

– 143Leti.

– Mery Granados.

– Valentina Olguín.

– Candu Domínguez.

Mejor Artista Pop

– Tini.

– Lali.

– Emilia.

– Tiago PZK.

– María Becerra.

– Zoe Gotusso.

– Yami Safdie.

– Ángela Torres.

Mejor Artista Rock/Alternativo

– Babasónicos.

– El Plan de la Mariposa.

– Fito Páez.

– Los Piojos.

– Charly García.

– Andrés Calamaro.

– Marilina Bertoldi.

Mejor Artista Urbano

– Dante Spinetta.

– Trueno.

– J Rei.

– Duki.

– L-Gante.

– Nicki Nicole.

– Milo J.

Mejor Artista Folclórico

– Soledad Pastorutti.

– Abel Pintos.

– Luciano Pereyra.

– Los Nocheros.

– Destino San Javier.

– Coki Ramírez.

– Maggie Cullen.

– Jorge Rojas.

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

– María Becerra — Quimera Show 360° en River.

– La K’onga — Cuartetour.

– Lali — Lali Tour 2025.

– Airbag — El Club de la Pelea.

– Tini — Futttura.

– Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.

– Emanero — Emanero Tour 2025.

– Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.

Mejor Productor/a Musical

– Mauro De Tommaso.

– Bizarrap (BZRP).

– Nico Cotton.

– Big One.

– Evlay.

– Tatool.

– Tote.

– Oscar Mediavilla.

Mejor Grupo/Banda Tropical

– Damas Gratis.

– Los Totora.

– La T y La M.

– Ráfaga.

– La K’onga.

– Q’Lokura.

– La Delio Valdez.

– Banda XXI.

Mejor Artista Tropical Masculino

– Rodrigo Tapari.

– Uriel Lozano.

– El Polaco.

– Ulises Bueno.

– Daniel Agostini.

– Nico Mattioli.

Mejor Artista Tropical Femenina

– Ángela Leiva.

– Dalila.

– Karina.

– Eugenia Quevedo.

Mejor Artista de Tango

– Guillermo Fernández.

– Caro Minella.

– Jorge Amicone.

– Jorge Vázquez.

– Los Reyes del Tango.

Mejor Cortina Musical de TV

– Morfi, Todos a la Mesa.

– LAM.

– Gran Hermano.

– Telenueve Noticiero.

Mejor Concepto Visual

– María Becerra.

– Lali.

– Tini.

– Emanero.

– Cazzu.

– Dillom.

– Ca7riel y Paco Amoroso.

Mejor Manager Artístico

– Fernando Szereszevsky.

– Pocho Rocca.

– Artes Group.

– Natanael Real.

– Daniel Grinbank.

– Ana Poluyan.

– Maxi El Brother.

– Alberto Miguel.

– Marcelo Fígoli.

– Héctor Cavallero.

Mejor Artista DJ

– Ezequiel Arias.

– Sol Ortega.

– Hernán Cattaneo.

– Mariano Mellino.

– Victoria Engel.

– Carlos Alfonsín.

– Javier Zuker.

Mejor Música de Comerciales/Jingles

– Saphirus.

– Molto.

– Kanji.

– Rinde 2 — Luck Ra.

Mejor Artista DJ Revelación

– 0ostil.

– Victoria Why Not.

– Discip.

– Ana Helder.

– Jay De Lys.

– Eze Ramires.

Mejor Artista de Música Infantil

– Panam.

– Plim Plim.

– Margarita.

– Pau Pau.

– Topa.

– El Reino Infantil.

Mejor Artista de Cuarteto

– Valentina Márquez.

– Ulises Bueno.

– Simón Aguirre.

Mejor Artista Melódico

-Matías Nápoli