David Guetta puso a bailar al Movistar Arena con su show "Monolith"

El DJ francés David Guetta, una de las grandes estrellas de la escena electrónica mundial, puso anoche a bailar al público que colmó el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo, en una nueva visita a la Argentina en la que mostró su exitoso nuevo show "Monolith".

Desde las 21.45, a lo largo de 90 minutos, el reconocido artista desplegó un set plagado de hits entre los que destacaron "I´m Good (Blue)", "Baby Don´t Hurt Me", "Without You" y "Play Hard", por citar apenas algunos.

A lo largo de la noche, también se escucharon a través de pistas las voces de muchos de los artistas de renombre internacional que colaboraron con David Guetta, quien acumula una larga lista de trabajos en conjunto junto a figuras como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Rihanna y NIcki Minaj, entre tantos.

En realidad, la fiesta electrónica se había puesto en marcha ya desde las 19.30 cuando, en la previa, subieron al escenario los argentinos Paul y, más tarde, Zucker, uno de los referentes del género en nuestro país, quien ya había sido el número de apertura de Guetta en su show del pasado 2 de enero en Punta del Este.

David Guetta cuenta con más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas y 50 millones de discos vendidos, lo que lo convierte en uno de los más exitosos DJ a nivel mundial.

En tal sentido, sus espectáculos, como este último que vino a presentar a la Argentina, se caracterizan por el clima bailable y la puesta en escena de luces y gráficas que convierten a sus shows en una experiencia única para los sentidos. (Télam)