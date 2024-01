El cantante de tango argentino Ache Rey, radicado en Estados Unidos, presenta su nuevo EP

El joven cantor de tango Ache Rey, oriundo de la ciudad bonaerense de Avellaneda y radicado actualmente en Estados Unidos, lanzará este martes su nuevo EP, en el que conviven clásicos del género con composiciones bailables de las orquestas de los años 40.

"Me gustan los desafíos, soy una persona que nunca está quieta, que siempre busca e insiste. Amo cantar, amo el tango. Vengo de una familia de artistas y lo que estoy tratando de hacer aquí es mostrar el tango como cantante joven y buscar la forma de hacer cosas nuevas con colegas aquí", expresó a Télam el intérprete de 29 años.

El flamante trabajo, titulado "Ache Rey Tangos", está integrado por versiones de "Garras" (Aníbal Troilo- José María Contursi), "La última copa" (Francisco Canaro-Juan Andrés Caruso), "Mariposita" (Anselmo Aieta-Francisco García Jiménez) y "Temblando" (Alberto Acuña-Charrúa).

Se trata de un material que condensa algunos de los tangos preferidos del intérprete que fueron grabados en diciembre de 2023 en Eleven Palace Studio de Buenos Aires junto a Manuel "Popo" Gómez en contrabajo y Sergio Zabala en guitarras.

"La idea de este disco fue volver al origen, a mis tangos preferidos y a mis comienzos en Buenos Aires, cuando desde muy pequeño cantaba tangos acompañado por la guitarra", indicó Rey.

El joven nació y creció en un hogar de Villa Domínico que desde sus inicios estuvo atravesado por el tango; es hijo del cantante Marcelo Rey -quien fue apadrinado por Néstor Fabián en el programa que por entonces conducía Víctor Hugo Morales- y encabezó giras a nivel nacional e internacional,

Ache comenzó a cantar a los nueve años; primero lo hizo a dúo con su papá y luego como revelación en el programa de Silvio Soldán (Canal 26). Se perfeccionó en técnica vocal con el cantante de tango Carlos Morel y luego con Ricardo Catena (cantante lírico del teatro Colón, quien fue maestro de Rubén Juárez y Roxana Fontán, entre otros).

A los 15 años cantó en de la Esquina Homero Manzi. fue la voz de la Esquina Carlos Gardel y compartió escenario con Julio Pane; Además integró el Quinteto Real y fue el cantante principal de la Orquesta de Tango de Avellaneda con dirección de Diego Lerendegui (violinista y compositor integrante de la orquesta de Osvaldo Pugliese).

Télam: ¿Qué te inspiró a grabar estos tangos que integran "Ache Rey Tangos"?

Ache Rey: Lo que me inspiró a grabar este disco fue elegir esos tangos que amo y grabarlos acompañado por la guitarra. Lo siento como una forma de volver a los orígenes, cuando era pequeño y cantaba en los boliches de tango. Este EP tiene una carga emocional muy importante para mí porque se trata de tangos que fui cantando a lo largo de mi carrera. Es una manera de recordar de dónde vengo, quien soy y poder mantener esas raíces como cantor. En 2022 viaje a Albany, Nueva York, donde la gente solamente habla inglés y al subir al escenario me pregunté: ¿la gente entenderá lo que voy a cantar? Y la verdad fue increíble porque canté un repertorio de tangos clásicos y la gente los conocía. El público es cada vez más receptivo, amistoso con el tango no solo con el tango cantado sino también con el baile con un circuito de milongas súper floreciente.

T: ¿Qué es lo que más añorás del país y que es lo que más te gusta de vivir en Estados Unidos y de llevar el tango a ese país?

AR: Lo que más añoro de Argentina es mi familia, tomar mates con mi mamá, comer asados, extraño eso de ir a cantar y encontrarme con algún amigo. Si bien me costó la adaptación, Estados Unidos es un país muy lindo con oportunidades para disfrutar y vivir de lo que amamos. (Télam)