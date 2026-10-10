La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una nueva polémica después de que, la Justicia italiana, dictara la sentencia de divorcio de la expareja; lejos de ponerle fin a los enfrentamientos públicos, la resolución judicial volvió a despertar fuertes cruces entre ambos, esta vez, a través de las redes.

Todo comenzó cuando, Wanda Nara, habló con “Los Profesionales de Siempre” (El Nueve) sobre la decisión judicial y dejó una frase que, rápidamente, generó repercusión: “Yo sólo quería divorciarme de este psiquiátrico”.

En este marco, el delantero utilizó su cuenta de “X” para responderle, públicamente, y cuestionar sus dichos.

En su publicación, Icardi hizo referencia a un supuesto resultado de una evaluación psicológica de Wanda, aunque no acompañó su mensaje con documentación que permitiera corroborar los datos mencionados.

“Que podemos esperar de alguien que me dice “psiquiátrico” cuando, en el test psicológico del MMPI, el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86… Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió el futbolista.

En un segundo párrafo, el delantero del Galatasaray redobló la apuesta y acusó a su exesposa de difundir información falsa, además de cuestionar a quienes reproducen sus declaraciones.

“Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, hasta cuándo van a mandar a estos chimueros a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”, añadió.

El enfrentamiento se produjo luego de que trascendiera la resolución de la Justicia italiana que puso fin al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes atravesaron un extenso proceso de separación marcado por diferentes conflictos personales y judiciales.

Tras conocerse la sentencia, ambos volvieron a quedar en el centro de la atención mediática por sus declaraciones públicas; mientras Wanda se refirió a su deseo de terminar legalmente con el vínculo, el futbolista eligió responder con un mensaje cargado de reproches.

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