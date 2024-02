Netflix compró el documental de Will Ferrell sobre un viaje en auto con su mejor amiga trans

"Will & Harper", un documental sobre el viaje en auto de Will Ferrell con su mejor amiga, Harper Steele, quien recientemente se declaró transgénero, fue vendido a la plataforma Netflix después de su debut en el Festival de Cine de Sundance, informó la prensa internacional.

"Estamos encantados de cómo el público recibió la película con los brazos abiertos en Sundance", dijeron los realizadores en un comunicado recogido por el sitio especializado Variety.

El filme, dirigido por el cineasta de "Barb and Star Go to Vista Del Mar", Josh Greenbaum, fue ovacionado de pie en Park City durante los créditos.

Y agregaron: "Es una película sobre el poder de la amistad y la aceptación, que esperamos pueda ayudar a cambiar la cultura, por lo que estamos emocionados de tener un socio en Netflix que tenga la capacidad de llegar a la mayor audiencia posible en todo el mundo".

Ferrell y Steele fueron contratados al mismo tiempo en el programa "Saturday Night Live", como intérprete y escritor respectivamente, en la década del `90. Steele, quien coescribió "Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga", entre otras películas de Ferrell, se declaró mujer trans en 2022 a los 61 años.

En "Will & Harper", el dúo maneja desde Nueva York a California durante 17 días, haciendo paradas en juegos de la NBA, bares de mala muerte, restaurantes al costado de la ruta donde Steele espera sentirse más cómoda desde que hizo la transición.

En declaraciones a la prensa previas al estreno del documental en Sundance, Ferrel había dicho que, antes de Steele, "había conocido a personas trans", pero no había compartido con nadie íntimamente ese camino: "Todo esto era un territorio nuevo para mí y una oportunidad para nosotros, en la comunidad cis, de hacer preguntas, escuchar y estar allí como amigos para conversar este viaje". (Télam)