Orgías VIP en las que participaba Victoria Vannucci: “Estaba Carla Bruni y Nicolas Sarkozy”, todo sobre la revelación de las fiestas hot La exmodelo reveló que había participado en estas fiestas cuando estaba casada con Matías Garfunkel. Reveló que estaba la

Victoria Vannucci destapó una práctica de la que habían circulado rumores, pero que hasta entonces no se había confirmado: su participación en orgías junto con su exmarido, Matías Garfunkel. En su momento, ex empleados del empresario habían filtrado imágenes que sugerían que estas reuniones sí habían tenido lugar, pero era entonces cuando la exmodelo confirmaba las sospechas y revelaba las estrictas reglas que regían estas orgías VIP.

Durante una entrevista en el programa radial “Ella empezó” de Tamara Pettinato, la actual chef admitió sin reservas su implicación en estas fiestas junto a millonarios y celebridades internacionales, lo que sorprendió a todos los presentes.

“Sí, totalmente, y eran muy interesantes, muy interesantes”, comenzó diciendo Victoria, para luego detallar: “Se celebraban una vez al año y tenían lugar en castillos. No era algo trivial. Era algo significativo”.

La descripción que dio Victoria Vannucci de los eventos sexuales en los que participó evoca inevitablemente el último filme de Stanley Kubrick, “Ojos bien cerrados”, tras su éxito con “La Naranja Mecánica”. En la película, Tom Cruise se adentra en una de estas orgías VIP en un lugar cercano a Nueva York, pero su osadía casi le cuesta la vida.

En cuanto a su experiencia en estas fiestas candentes, la ex de Garfunkel reveló que se encontró con “gente importante”: “Por ejemplo, estaba Carla Bruni, puedo decirlo ahora porque ya no es la esposa del presidente, la cantante ex esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy”.

Las estrictas reglas de las orgías VIP en las que participó Victoria Vannucci

Victoria Vannucci también compartió las estrictas reglas que se aplicaban durante estas orgías y que todos debían respetar.

“Se realizaban en castillos impresionantes. Una vez fuimos a uno en Holanda. No tienes idea de lo que era”, continuó.

“Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación. El que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren”, añadió, para luego detallar las normas de estos eventos.

“No se podía apartarse del reglamento. Por ejemplo, se ofrecían bebidas, pero si te embriagabas, no podías participar con otras personas. Y, por supuesto, siempre debía haber consentimiento. Si alguien no quería tener relaciones con alguien en particular, estaba prohibido”, concluyó.