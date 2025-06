Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace tres semanas, Luciana Zahn, una joven de Río Gallegos había iniciado una rifa para poder viajar a Córdoba y ser atendida por especialistas por un problema de salud.

“El año pasado fui derivada a la ciudad de Buenos Aires por un edema de papila en el ojo derecho, por lo cual tuve que quedar internada”, había contado.

Durante la internación, los médicos detectaron una bacteria en el cerebro, lo que derivó en 20 días de tratamiento intensivo. “Volví a Río Gallegos con muchas cefaleas y mareos, pero me dijeron que era normal por el proceso de Buenos Aires”, agregó.

Luciana Zahn comenzó a perder movilidad en sus piernas y manos en marzo.

Sin embargo, su salud continuó deteriorándose. “Hace dos meses empecé a perder movilidad en mis piernas y manos. La neuróloga me dijo que estaba todo normal, pero mis síntomas seguían y se agravaban”, relató.

En busca de respuestas, continuó buscando opiniones médicas. “La segunda neuróloga decidió derivarme a Córdoba, al Sanatorio Allende, donde son especialistas en neurología y enfermedades desmielinizantes, que es la sospecha actual”, señaló.

Este viernes desde Córdoba, Zahn habló con Radio LU12 AM680 y contó: “Antes de salir de Gallegos, la obra social se contactó aportándonos la cobertura médica, aunque no se hacía cargo de pasaje y estadía. Cuando llegamos al turno no nos cubrió la consulta, el médico me dio internación para el día lunes”.

“El responsable de IOSFA de Río Gallegos que nos dijo que estaba todo ‘ok'”. LUCIANA ZAHN

“Lo que nos habían prometido antes de salir de Gallegos, no se cumplió, la internación tiene un costo de 6 millones y de los estudios no nos dieron los precios. La decisión tomada es volver a Gallegos, sin respuestas porque es muy caro y no lo podemos costear“, contó entre lágrimas.

“Cuando salí en los medios hace 15 días atrás, la obra social se contactó con nosotros, por eso dejé de pedir ayuda (para la rifa). Nos acercamos a la obra social, donde nos dijeron que nos iban a tratar de ayudar de alguna forma y unos días antes de salir nos llamaron para decirnos que teníamos la cobertura para internación y estudios en el Sanatorio Allende. Salimos confiados de Gallegos, hasta este jueves estuvimos hablando con el responsable de IOSFA de Río Gallegos que nos dijo que estaba todo ‘ok’, se podía hacer la internación, que podíamos hacer los estudios en el sanatorio”, repasó.

Además, al llegar a Córdoba, Zahn también constató en las oficinas de la obra social de la cobertura médica.

En contradicción con lo que le habían informado en la delegación de la obra social en Río Gallegos y en Córdoba, este viernes “llegamos al turno y resultó que no cubría, parece que la obra social tiene deudas con el sanatorio, así que no fue posible y la internación, tampoco porque es una locura lo que cobran”, manifestó.

La riogalleguense pudo ser atendida en el Sanatorio Allende, pero únicamente gracias a la buena voluntad del profesional. “Prácticamente me regalaron la consulta porque IOSFA no abonó la consulta”, señaló y agregó que el médico observó que anteriormente (en Buenos Aires) “no se hicieron los estudios que tendrían que haberme hecho”.

“Para un diagnóstico tengo que iniciar tratamiento y para eso, tengo que estar internada”.

En cuanto a la comunicación que tuvieron con el responsable de la obra social en Río Gallegos, comentó: “Él nos dijo que era nuestra responsabilidad porque nosotros habíamos tomado la decisión de venir a Córdoba y no haber aceptado ir al Hospital Militar de Buenos Aires“.

En ese sentido, Zahn sostuvo que “la derivación que se pidió a Córdoba era para un especialista en enfermedades desmielinizantes. El médico me vio, lamentablemente es neurológico, pero para darme un diagnóstico tengo que iniciar tratamiento y para eso, tengo que estar internada”.

“Dijo que teníamos que tratarlo con el responsable de IOSFA en Córdoba. Tampoco nos dan una respuesta porque no es nuestra provincia”, lamentó.

Ante la imposibilidad de poder cubrir los costos de la internación y estudios, manifestó: “Optamos por volver a Gallegos y tratar de ver qué solución podemos encontrar allá”.