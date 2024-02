Pierce The Veil se suma a los sideshows de la edición 2024 de Lollapalooza Argentina

La banda californiana Pierce The Veil se suma a la lista de artistas que forman parte de la grilla de la inminente edición de Lollapalooza Argentina que ofrecerán sideshows.

El trío de post-hardcore actuará el lunes 18 de marzo en Niceto Club, un día después de la finalización del festival que se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

De esta manera, Pierce The Veil se añade a una nómina de bandas que incluye a Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & The Lizard Wizard.

En tal sentido, Phoenix ofrecerá una fecha propia el jueves 14 de marzo en el C Complejo Art Media, al igual que Omar Apollo en Niceto Club y The Driver Era en Teatro Vorterix.

Por su parte, King Gizzard & The Lizard Wizard se presentará el mismo día que Pierce The Veil, pero en el Teatro Vorterix.

Todos estos artistas son parte de la extensa programación de la novena edición del popular festival, que tendrá como principales animadores a Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, entre otros.

Las entradas para el sideshow del trío californiano estarán disponibles desde las 10 de este jueves 29 de febrero a través de All Access.

(Télam)