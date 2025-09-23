Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque; los delincuentes que ingresaron se llevaron objetos de valor, entre ellos, una caja fuerte y teléfonos que tenían fotos y videos de su pequeña hija Blanca; afortunadamente, no hubo heridos ya que la modelo estaba trabajando fuera del país.

Según fue informando Fernando Burlando, abogado y amigo de la familia, durante el día, el robo habría durado, aproximadamente, seis horas y los ladrones actuaron con planificación; la causa, está en manos de la policía local.

En medio de esta tensa situación, apareció Graciela Alfano, quien se acercó hasta la casa de Carolina y aprovechó para hablar con los medios de comunicación que se encontraban allí.

“Yo soy vecina de acá y, a mi amiga, también le robaron en esta cuadra”, indicó la diva en su paso por el lugar; tras estos dichos, prosiguió: “A todos les robaron y hay alguna información porque no puede ser… No es que los periodistas dicen que Pampita publica, hay más información acá”.

Por otro lado, en una conversación que mantuvo con Mariana Fabbiani, Grace explicó cómo es la vida de los famosos y la inseguridad a la que se exponen. “Vos y yo somos famosas hace rato…. Mi casa de Alvear, era un punto de congregación de turistas”, aseguró.

En este marco, opinó que, el robo, no solo fue premeditado, sino que cree que los delincuentes cuentan con más herramientas para lograr su cometido. “Con lo que dicen acá los vecinos, hay otro tipo de inteligencia y de información que han sacado de algún lado”.

Finalmente, al estilo Alfano, la mujer lanzó una polémica frase. “Por favor, no acusemos a gente de la villa que por ser pobre, sea delincuente”, cerró.

Tras el robo en su casa, Pampita reveló que recuperó los teléfonos

En una entrevista para “RUMIS”, Pampita Ardohain confirmó que, tras el robo en su casa de Barrio Parque, recuperó los teléfonos en donde guarda las fotos de su hija Blanca Vicuña, quien falleció en 2012.

En una charla con el streaming “La Casa”, la modelo contó que tiene, en su poder, los celulares que le robaron durante el asalto en su casa. “Todos los que hemos perdido a familiares saben lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos”, dijo, entre lágrimas.

Además, expresó que el material era muy importante porque no tenía manera de pasarlo a otro lugar, porque se trata de teléfonos muy viejos. “En 2008 me hackearon y no hubo manera de sacarlos de ahí”, indicó.

Pampita explicó que la caja fuerte que se llevaron la tenía, específicamente, para cuidar del material de su hija.

“No soy una persona rica; yo no tengo dinero ahorrado, porque tengo una vida que tiene mucho gasto; la verdad, es que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto, digamos. No sé la fantasía de la gente o qué habrán pensado”, comentó acerca de los ladrones que entraron a su casa.

La modelo insistió en que lo único importante para ella eran esos teléfonos y que, todo lo demás, “es una pavada”. “Esas fotos y videos son lo único que me queda de mi hija. Solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es y… Bueno, confié y le pedí a Dios, y, dije ‘alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto’, y, mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca”, enfatizó.

Luego, contó que, cuando se enteró de que había recuperado los teléfonos, estaba con sus hijos en la embajada de Chile haciendo un trámite de pasaportes. “Nos pusimos a llorar todos; mis hijos, también; para ello es re importante tener ese material, así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría”, concluyó.

Cómo fue el robo a Pampita

En la mañana de este lunes, Pampita sufrió un robo dentro de su casa; los delincuentes esperaron a que no haya nadie para poder entrar.

La modelo se había ido a España a un evento, por lo cual, el lugar estaba vacío ya que sus nenes y las personas que trabajan allí tampoco estaban.

De acuerdo a los investigadores, la manera de entrar a la propiedad tuvo un trabajo previo; primero, cortaron la energía eléctrica de la casa para evitar que sonara la alarma y, posteriormente, ingresaron por la parte trasera que da a las vías del tren.

Según lo que pudo saber “TN Show”, la Policía de la Ciudad se encuentra analizando las cámaras de seguridad tanto de la casa como de la zona lindera a la propiedad; en el caso, interviene la Fiscalía 48 a cargo de Eduardo Rosende.

Una vez dentro de la casa, los ladrones trabajaron con tiempo para sacar del espacio en el que estaba a la caja fuerte y llevársela por la puerta de atrás, según contaron en “Puro Show” (eltrece).

