“Es una locura venir estar acá porque estamos bastante lejos y todo el trayecto de viajar en avión que, para una artista que empezó hace dos años, es un montón todo lo que estoy viviendo”, expresó la cordobesa Valentina Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en el Hotel Patagonia.

“Es muy lindo saber que la gente nos está esperando y que nos recibe bien con cariño y con respeto. Estoy muy feliz de estar acá”, agregó.

Sobre colaboraciones, la joven de 24 años, hija de Lisandro Márquez, cantante del grupo Sabroso, manifestó: “Un sueño muy a lo grande… admiro mucho a David Bisbal, sería un sueño, es mi ídolo así que me encantaría. Soñar es gratis, esto lo soñé y hoy estoy acá“.

En marzo tuvo la oportunidad de ser telonera de María Becerra, sobre lo que reconoció “ni siquiera en mi mejor sueño lo hubiera imaginado, fue algo muy loco para mí porque no entendía de qué forma había llegado mi trabajo a ella. La posibilidad me abrió muchas puertas y me hizo crecer en muchos sentidos, no sólo en números de seguidores, sino también en aprendizaje“.