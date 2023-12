Victoria Engel, artista de la música electrónica, presenta su sello 444 Series

La joven argentina Victoria Engel, una de las máximas exponentes de música electrónica latina, presentará este viernes a las 22.30 en Dune Park su sello discográfico 444 Series, que apunta a apoyar a talentos emergentes, incluir a los artistas consagrados y expandir un concepto interactivo.

Criada en el seno de una familia de artistas plásticos, Victoria fue influenciada desde chica por sonidos industriales, experimentales y alternativos como por ejemplo: el post punk, new wave, EBM y techno ambient.

Engel creó el año pasado su propio sello discográfico, 444 Series, que presentará oficialmente este viernes 15 a partir de las 22.30 en el local porteño ubicado en Aráoz 740,.

Actualmente se encuentra trabajando en nuevo material para editar próximamente, y sus míticas performances en Underclub, Crobar y el Estadio Obras (Buenos Aires), Rock In Rio (Río de Janeiro) , Warung (Itajai, Brasil), Festival EDC (Ciudad de México) y Bar Americas (Guadalajara) la ubican en un lugar privilegiado en el movimiento techno sudamericano.

Télam ¿Cómo surgió la idea de 444 sello? ¿En qué te basas para hacer la curaduría?

Victoria Engel: 444 Series representa el momento exacto y nació con la necesidad de unir todas las ramas e influencias que he tenido en mi vida. Poder conectar la música, el arte visual y la tecnología en una misma historia.

Mi objetivo con el sello como plataforma es apoyar a talentos emergentes, contar con artistas consagrados y expandir este concepto interactivo.

Tanto la curaduría musical como visual la baso en conceptos abstractos de gran impacto. Busco profundidad, intensidad y expresiones que sean sólidas y transformadoras, que movilicen los sentidos de manera contundente.

T: Estás grabando nuevo material. ¿Qué podés adelantar sobre este trabajo?

VE: Durante este último semestre estuve por Europa, me influencié bastante por los sonidos de Berlín y diversas experiencias, por lo cual, al trabajar en el estudio, mis nuevos tracks suenan de manera más expansiva a los últimos que edité. Tengo conceptos que me vienen acompañando, como por ejemplo uno que lleva una línea de remeras de mi sello discográfico, que afirma “I haven’t stop dancing yet”, uniendo algo muy presente en mis presentaciones en vivo y en la gente que viene a ser parte de ellas como en mi búsqueda creativa constante. De eso se trata este nuevo material que lanzaré en 2024. Conceptos que estén impresos en mi forma de vida junto a la música en mi más cercana actualidad.

T; ¿Qué podés contar acerca de tu presentación de este viernes, particularmente en la parte interactiva?

VE: El 15 de diciembre, con motivo del quinto lanzamiento de 444 Series, el ep “Continuous” de Eme Kuhlnek, voy a realizar un nuevo showcase en Dune Park. Propongo a todos los que vengan a interactuar e intervenir los tracks de mis últimos lanzamientos en tiempo real, de manera táctil, a través de las proyecciones que realizo junto al equipo de Qualia A/V. Lo que proyectamos son los canales del track, hay varios para elegir, y tocando las imágenes en la pared, cada uno puede reversionar el track manejando los volúmenes y planos de cada uno de los canales. Es una experiencia tan novedosa, que tengo el honor de decir que nunca se ha realizado nada igual en nuestro continente.

T: ¿Cómo surgió la propuesta interactiva para tus shows que es algo poco visto?

VE: Siempre quise hacer parte a la gente de mis creaciones, abrirles el juego con lo que les suceda a través de los sonidos que utilizo e intervengo en mis producciones. Me imaginé algo multisensorial donde también esté presente el arte visual, el arte plástico y se puedan apreciar las obras que distinguen las portadas de mis lanzamientos, en dimensiones atractivas por igual que la sonoridad , que todo sea notable y envolvente. Una vez que tuve esta visión ordenada en mi cabeza, me junté con el equipo Qualia A/V, y en unas semanas increíblemente, gracias a sus conocimientos y mi hiperactividad, dimos forma concreta a todo lo que me había imaginado.

