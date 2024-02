Woody Allen inicia el rodaje de una nueva película

El cineasta estadounidense Woody Allen, que ha tenido dificultades en los últimos años para encontrar financiación para sus películas, anunció que comenzará el rodaje de un nuevo filme, en Italia.

El realizador, de 88 años, adelantó su nueva producción en una entrevista que realizó con el cineasta David Trueba en el canal Movistar Plus+.

"Después de un rodaje hago vida normal, voy a algún partido, al cine Y después de un par de semanas no tengo nada especial que hacer así que escribo", explicó Allen.

La última película del director estadounidense, "Golpe de suerte", fue rodada en Francia y estrenada en septiembre de 2023, no tiene aún fecha de exhibición en la Argentina.

Allen, director de obras clásicas del cine de su país, como "Annie Hall. Dos extraños amantes" o "Zelig", recibió acusaciones de abuso sexual a su hija adoptiva, Dylan Farrow.

(Télam)