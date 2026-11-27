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La causa por el presunto cautiverio de una familia en Esquel tuvo un nuevo capítulo este viernes 27 de noviembre. El juez resolvió levantar el arresto domiciliario de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas contra su esposa y sus tres hijos adolescentes. La decisión le permitió recuperar la libertad ambulatoria, aunque deberá cumplir restricciones durante los próximos 45 días.

La resolución se conoció durante una audiencia de revisión realizada en los Tribunales de Esquel y fue adoptada pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, que consideraba que existían elementos para mantenerlo privado de la libertad.

Tras el fallo, su abogado defensor, Daniel Sandoval, confirmó que no descarta iniciar una demanda por daños y perjuicios por las consecuencias que atravesó su cliente desde su detención, a fines de octubre.

Mientras tanto, la situación de su esposa y sus tres hijos continúa bajo seguimiento de organismos estatales. El contacto con el imputado permanece prohibido y cualquier posibilidad de revinculación deberá ser evaluada por el Juzgado de Familia.

Por qué investigan al bioquímico de Esquel

La investigación comenzó a partir de una denuncia de vecinos que manifestaron preocupación por la situación de la familia. Entre las circunstancias que llamaron su atención estaban los movimientos que observaban en la vivienda y la prolongada ausencia de los hijos del matrimonio de la escuela.

Battista compartía una casa en la zona norte de Esquel con su esposa y sus tres hijos. A partir de la intervención de las autoridades, el bioquímico quedó imputado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas.

En una primera instancia, permaneció detenido durante diez días en la Comisaría de Trevelin. Posteriormente, la Justicia le concedió 30 días de arresto domiciliario, medida que cumplió en esa localidad hasta la audiencia de revisión de este viernes.

Uno de los elementos incorporados al expediente fueron las declaraciones de los tres hijos, quienes prestaron testimonio por separado mediante Cámara Gesell. Según trascendió, los adolescentes habrían manifestado que no estaban encerrados y que la decisión de permanecer en la vivienda era consensuada por los integrantes de la familia.

Sin embargo, la investigación continúa abierta y todavía restan producir pruebas para establecer las circunstancias en las que vivía el grupo familiar.

La vivienda de la zona norte de Esquel donde Miguel Battista vivía junto a su esposa y sus tres hijos.

Qué reclama la defensa de Battista

Luego de conocerse la resolución, Sandoval destacó el resultado de la audiencia y sostuvo que la defensa consiguió contrarrestar los argumentos de la Fiscalía para sostener la medida de coerción.

“Todas y cada una de las posiciones que ha tenido la Fiscalía las hemos podido contrarrestar de la mejor manera posible y el juez las entendió acabadamente”, afirmó.

El letrado también puso el foco en las consecuencias que tuvo la detención para su defendido, tanto en el plano emocional como económico.

“No se descarta la posibilidad de hacer una demanda por los daños y perjuicios que sufrió Battista”, adelantó. No obstante, aclaró que la decisión será evaluada en una reunión prevista para la próxima semana, en la que analizarán cómo continúa el expediente.

“Lo que le está pasando a Battista ha sido muy complejo, le ha repercutido muchísimo a nivel emocional y económico también”, agregó.

Cómo están la esposa y los tres hijos del bioquímico

La recuperación de la libertad ambulatoria no significa que Battista pueda regresar a la vivienda familiar ni retomar el contacto con su esposa y sus hijos.

“Por el momento no se puede revincular con su familia. El Juzgado de Familia es quien determina eso”, explicó Sandoval.

De acuerdo con lo señalado por el defensor, la esposa del bioquímico continúa bajo tratamiento por su salud mental, mientras que los tres hijos permanecen alojados en un domicilio proporcionado por el Estado, fuera de la vivienda que compartían con sus padres.

Por su parte, la fiscal de Esquel, María Bottini, confirmó que los integrantes de la familia continúan bajo el cuidado de agentes de salud y personal del Poder Ejecutivo provincial.

La funcionaria recordó que las audiencias se desarrollan a puertas cerradas y que existen restricciones legales para brindar información detallada sobre las víctimas, debido a que se trata de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, uno de los puntos pendientes son las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que lleva adelante el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Sus resultados serán considerados para determinar los próximos pasos en relación con la situación familiar.

Qué condiciones deberá cumplir tras recuperar la libertad

Aunque ya no cumple arresto domiciliario, Battista deberá respetar una serie de reglas de conducta durante los próximos 45 días.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con su esposa, sus hijos y las personas que los asisten. Además, deberá presentarse todos los lunes en la Comisaría de Trevelin, a partir del 30 de noviembre.

Según se informó, el magistrado tuvo en cuenta la necesidad de que el imputado pueda trabajar y generar ingresos para su sustento, además de su edad y la posibilidad de que una eventual condena sea de cumplimiento en suspenso.

Cómo sigue la investigación por el presunto cautiverio familiar

La liberación de Battista no implica el cierre de la causa. La investigación por privación ilegítima de la libertad y abandono de personas continúa dentro del plazo de seis meses establecido para la etapa preparatoria.

Además de las declaraciones de los tres hijos en Cámara Gesell, el expediente incorporó un allanamiento realizado en un predio rural de Trevelin. Durante ese procedimiento se investigó el hallazgo de restos óseos, pero posteriormente se comprobó que pertenecían a una mascota familiar y se descartó que fueran humanos.

Ahora, la Fiscalía aguarda los resultados de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas del Cuerpo Interdisciplinario Forense para definir cómo continuará la investigación.

Bottini adelantó que, por el momento, el Ministerio Público Fiscal no solicitará la revisión de la resolución que le otorgó la libertad ambulatoria al bioquímico. Sin embargo, advirtió que cualquier incumplimiento de las restricciones será informado al juez para solicitar una medida cautelar más grave.