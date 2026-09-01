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Leandro Paredes puso este martes en duda su continuidad en la Selección argentina luego de referirse a la salida de Lionel Messi del conjunto nacional. Durante una conferencia de prensa, el mediocampista de Boca Juniors reconoció que podría no continuar con la Albiceleste y señaló, entre otros motivos, la suspensión que debe cumplir.

“Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual sin ‘Leo’. No lo hablé con el entrenador y veremos qué decisión tome”, manifestó.

La declaración se produjo después de que Paredes revelara que Messi ya les había comunicado a sus compañeros que la final del Mundial 2026 ante España sería su último partido con la Selección.

Messi ya les había anticipado su despedida

El volante contó que el plantel conocía la decisión del capitán y que el tema fue conversado en reiteradas oportunidades antes de la definición mundialista. “Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Fue sincero con nosotros. La final era su último partido. Tuvimos muchas charlas, pero duele por todo lo que significa para nosotros”, contó.

Paredes destacó además el legado que Messi dejará en el seleccionado y reconoció el impacto emocional que genera su partida. “Fue duro. Seguramente el legado de él va a quedar para siempre. Por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que se persiguen los sueños. Siempre queremos jugar al lado de él”, expresó.

También explicó que decidió no enviarle un mensaje inmediatamente después del anuncio. “No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré”, aseguró.

La renovación del seleccionado

Ante la posibilidad de una etapa marcada por varios cambios en el plantel, el futbolista sostuvo que reemplazar a los referentes será complejo por el nivel que alcanzó el equipo durante los últimos años. “Un poco todo. La vara está muy alta, lograr cosas importantes va a ser difícil”, consideró.

Boca prepara el duelo ante Vélez

De igual manera, habló sobre el presente de Boca Juniors, que este miércoles enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. “Es un rival que está jugando muy bien. El margen de error tiene que ser mínimo, porque nos jugamos la clasificación. Hay que estar concentrados al 100%”, analizó.

Luego de su regreso a las canchas, aseveró que recuperó buenas sensaciones y que se encuentra cada vez más cómodo: “Bien, me siento bien, me siento con mucha más soltura”.

En cuanto a los objetivos del equipo, remarcó la importancia de competir en cada torneo y mantener el rumbo hasta el cierre de la temporada. “Nosotros nos preparamos día a día, partido a partido, para jugar en todas las competiciones y llegar al final y vamos por el buen camino”, enfatizó.

Por último, evitó involucrarse en la discusión por el arbitraje del último encuentro ante Vélez y puso el foco en el rendimiento del plantel. “Nosotros no entramos en el debate de los árbitros. Tenemos la obligación de competir, somos el equipo más grande del país y lo estamos haciendo muy bien”, concluyó.

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