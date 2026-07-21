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Lionel Scaloni rompió el silencio luego del regreso de la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026 y, aunque confirmó que respetará el contrato que lo vincula con la AFA hasta fin de año, evitó pronunciarse sobre su continuidad más allá del 31 de diciembre.

El entrenador fue recibido por cientos de hinchas en el predio de la AFA, en Ezeiza, donde se detuvo unos minutos para hablar con la prensa antes de viajar hacia Pujato, su pueblo natal. Allí respondió sobre su futuro, el balance del torneo, los rumores que rodearon la final frente a España y el vínculo que construyó el seleccionado con los argentinos.

Scaloni no confirmó su continuidad después de diciembre

La gran incógnita tras la derrota en la final del Mundial gira en torno al futuro del cuerpo técnico. Durante la conferencia improvisada, Scaloni dejó en claro que todavía no es momento de tomar una decisión definitiva.

“Son cosas normales, que uno después de un torneo así se replantea. Hasta diciembre estamos acá”, respondió cuando fue consultado sobre las declaraciones del arquero Emiliano “Dibu” Martínez y las versiones que ponían en duda la continuidad de varios integrantes del plantel y del cuerpo técnico.

Ante la insistencia de los periodistas para que confirmara si seguirá al frente del seleccionado, el DT evitó dar precisiones.

“Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Después, lo que pase más adelante… lo más importante siempre es Argentina, la Selección, y quien esté al cargo, esté yo o no esté yo.”

De esta manera, volvió a dejar abierta la posibilidad de analizar su futuro una vez finalizado el contrato vigente, aunque ratificó que continuará trabajando hasta diciembre y que posteriormente mantendrá conversaciones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“El equipo dio todo hasta el final”

Más allá del resultado adverso frente a España, Scaloni aseguró sentirse orgulloso del rendimiento de sus futbolistas durante toda la Copa del Mundo.

“Yo tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin duda, eso es lo mejor que nos llevamos.”

El entrenador destacó especialmente la entrega del grupo durante todo el torneo y remarcó que ese compromiso fue comprendido por los hinchas argentinos.

Para el técnico campeón del mundo en Qatar 2022, ese reconocimiento constituye uno de los mayores logros de este ciclo.

El mensaje tras perder la final: “En la derrota también somos nobles”

Uno de los conceptos más destacados de la conferencia fue la reflexión que hizo sobre la derrota en la definición del Mundial.

Aunque reconoció que cuesta aceptar no haber conseguido un nuevo título, consideró que el seleccionado también dejó una enseñanza importante.

“Cuesta digerir que no ganaste, eso está claro. Somos ganadores, pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y en la derrota también se pueden sacar cosas positivas.”

Con esas palabras, Scaloni buscó poner en valor la actitud del grupo incluso en la derrota y destacó que el comportamiento del equipo puede convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones.

La emoción por el recibimiento de los hinchas

Otro de los momentos que más resaltó fue el recibimiento que la Selección Argentina tuvo a su regreso al país.

El entrenador confesó que quedó impactado por el afecto de la gente, especialmente por la reacción de los más chicos.

“Impresionante, muy lindo.”

Luego recordó una escena que vivió mientras el plantel recorría las calles.

“Cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de ocho, nueve o diez años que estaban contentos no habiendo ganado, es algo maravilloso.”

Para Scaloni, esa respuesta demuestra que el equipo consiguió algo que trasciende los títulos.

“La unión es lo más importante”

A lo largo de la conferencia, el técnico insistió en un concepto que repitió en varias oportunidades: la conexión entre la Selección y los argentinos.

Según explicó, ese vínculo es el principal patrimonio que deja este ciclo, independientemente de quién ocupe el cargo de entrenador en el futuro.

“Lo más importante es esta unión, esta conexión.”

También sostuvo que, cuando esa identificación entre los jugadores y la gente es total, Argentina se convierte en un equipo muy difícil de superar.

“La Selección es lo máximo para cualquier futbolista y para cualquier hincha. La vez que logramos tener esa conexión al cien por ciento somos difíciles de debatir.”

Descartó conflictos internos y negó conocer presiones

Scaloni también fue consultado por diferentes versiones que circularon durante los últimos días sobre supuestas presiones antes de la final y posibles conflictos dentro del plantel.

Su respuesta fue contundente.

“No veo redes, no tengo idea.”

Y cuando le preguntaron por supuestas diferencias dentro del grupo respondió con sorpresa:

“No puedo creer lo que me están preguntando.”

De esta manera descartó cualquier inconveniente en el vestuario y dejó en claro que la convivencia durante el Mundial transcurrió con absoluta normalidad.

Qué dijo sobre la bandera de Malvinas y una posible sanción

En la conferencia también surgieron preguntas sobre la polémica generada tras el partido frente a Inglaterra por la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas y las versiones que indicaban que la FIFA podría iniciar algún expediente.

Scaloni aseguró no tener información al respecto.

“No tengo conocimiento. No nos dijeron nada.”

Sin profundizar sobre el tema, prefirió destacar el compromiso que mostraron los jugadores durante toda la competencia.

“Los chicos se brindaron al máximo. Han dado una demostración de carácter y de defender esta camiseta. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a la Selección haga lo mismo porque es una buena señal.”

Un ciclo que seguirá, al menos, hasta diciembre

Luego de dialogar con la prensa, Lionel Scaloni emprendió viaje hacia Pujato para reencontrarse con su familia. Antes de partir confirmó que volverá a dirigir a la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA de septiembre y reiteró que su contrato continuará vigente hasta el 31 de diciembre.

Aunque evitó confirmar si seguirá al frente del seleccionado en 2027, dejó un mensaje que resume su mirada tras la dolorosa derrota en la final del Mundial: por encima de cualquier nombre propio, considera que el mayor triunfo de este proceso fue haber reconstruido el vínculo entre la Selección Argentina y su gente, una conexión que espera que perdure independientemente de quién ocupe el banco de suplentes.