Scaloni habló sobre la extraña arenga de Messi antes de la final del Mundial 2026 contra España El entrenador de la Selección Argentina fue consultado por el video que se viralizó tras la derrota ante España, en el que Lionel Messi les dice a sus compañeros "olvidémonos de todo". Scaloni aseguró que no conoce el contenido de esas versiones y descartó cualquier conflicto interno dentro del plantel.

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La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato. También abrió una serie de especulaciones alimentadas por videos, versiones y rumores que comenzaron a circular en las redes sociales durante las horas posteriores al partido.

Uno de los temas que más repercusión generó fue la arenga que Lionel Messi dio en el vestuario minutos antes de salir al campo de juego. En el video, que rápidamente se volvió viral, el capitán les transmite tranquilidad a sus compañeros y lanza una frase que despertó múltiples interpretaciones: “Olvidémonos de todo”.

Tras el regreso del seleccionado al país, Lionel Scaloni fue consultado directamente sobre ese episodio durante una improvisada conferencia de prensa en el predio de la AFA, en Ezeiza. Su respuesta fue tajante y dejó en claro que desconoce las versiones que circulan.

La respuesta de Scaloni sobre la arenga de Messi

Durante el intercambio con los periodistas, uno de ellos le preguntó al entrenador si había ocurrido algo en el vestuario relacionado con la arenga de Lionel Messi antes de disputar la final.

La respuesta fue inmediata. “No sé, no veo redes, chicos. No tengo idea”.

El periodista insistió al mencionar que existían rumores sobre presuntas presiones recibidas por el plantel y volvió a preguntar por el discurso del capitán. Scaloni respondió nuevamente con la misma contundencia. “No sé de qué me hablás”.

Cuando el cronista aclaró que hacía referencia al momento en que el capitán dijo “bueno muchachos, olvidémonos de todo”, el entrenador volvió a desmarcarse completamente del tema. “No tengo ni idea de lo que me hablás”.

Las respuestas dejaron en evidencia que el DT no quiso alimentar las especulaciones que comenzaron a crecer después de la derrota frente a España.

La frase de Messi que se hizo viral

Las imágenes corresponden a los minutos previos a la salida del equipo hacia el campo de juego para disputar la final del Mundial 2026. En ese momento, Lionel Messi reunió al plantel y buscó transmitir calma antes del partido más importante del torneo. Su mensaje fue breve: “Tranquilidad, estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar nomás, tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo, pensemos en jugar”.

La frase “olvidémonos de todo” fue la que rápidamente comenzó a generar interpretaciones entre los hinchas argentinos en redes sociales.

¿Qué significa “olvidémonos de todo”?

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni ningún integrante del plantel explicó públicamente a qué hacía referencia esa expresión.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a instalarse una teoría que vincula esas palabras con el clima previo a la final y las declaraciones realizadas por integrantes de la selección española respecto del arbitraje que había recibido Argentina durante el Mundial.

Días antes del encuentro decisivo, el defensor Aymeric Laporte había manifestado públicamente sus dudas sobre algunos fallos arbitrales. “Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”, había declarado el futbolista español.

Para muchos hinchas, la intención de Messi habría sido aislar al grupo de toda esa polémica y concentrarse únicamente en el partido. Sin embargo, esa interpretación nunca fue confirmada por el capitán ni por ningún integrante de la delegación argentina.

Scaloni descartó conflictos internos

La conferencia de prensa también sirvió para que Scaloni negara otras versiones que comenzaron a circular después de la final. Cuando fue consultado sobre posibles diferencias dentro del plantel, el entrenador mostró sorpresa. “No puedo creer lo que me están preguntando”. Además, insistió en que el grupo mantuvo la misma unidad que caracterizó a todo el ciclo. “Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no.”

El técnico volvió a destacar el compromiso mostrado por los futbolistas durante toda la Copa del Mundo y aseguró que el equipo dejó una imagen positiva pese a no haber conseguido el título.

Messi tampoco estuvo en el recibimiento

La incertidumbre alrededor de la arenga se sumó a otro dato que llamó la atención de los hinchas: Lionel Messi no participó del recibimiento que tuvo la delegación argentina al regresar al país.

Mientras el resto del plantel y el cuerpo técnico arribaron al predio de la AFA y fueron saludados por cientos de simpatizantes, el capitán no estuvo presente, lo que alimentó aún más las especulaciones en las redes sociales. Hasta el momento no hubo una explicación oficial sobre esa ausencia.

Un clima de incertidumbre tras la final

Las declaraciones de Scaloni llegaron en un contexto marcado por distintas incógnitas alrededor de la Selección Argentina.

El propio entrenador evitó confirmar si continuará en el cargo una vez que finalice su contrato el próximo 31 de diciembre, aunque aseguró que cumplirá el vínculo vigente con la AFA y que luego analizará su futuro junto al presidente Claudio Tapia.

En ese escenario, el video de la arenga de Messi, la ausencia del capitán en el recibimiento y las múltiples interpretaciones que surgieron tras la derrota frente a España mantienen abierta una conversación que, por ahora, no tiene respuestas oficiales.

Lo único que dejó en claro Lionel Scaloni es que no tiene conocimiento de ninguna situación extraordinaria ocurrida en el vestuario antes de la final y que, al menos públicamente, no encuentra motivos para alimentar las especulaciones que se multiplicaron después del partido decisivo del Mundial 2026.