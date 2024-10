Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El guardavallas de la Selección Argentina y del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, recientemente galardonado con el segundo Premio Yashin consecutivo, expresó que se siente “el mejor arquero del mundo” y que su rol es el de ser “el protector” de la Selección argentina.

“¿Si me siento el mejor arquero del mundo? Y… un poco sí, dejame disfrutar”, sostuvo en una entrevista con DSports.

El “Dibu” reflexionó sobre su rol en la Selección y el significado de defender la camiseta argentina: “En la Selección estamos como en un viaje de egresados”, comentó, resaltando la felicidad que le brinda cada convocatoria.

“No soy un jugador como los demás; sé que mi rol es ser el protector de todo esto, pero no me puedo comparar con otros jugadores; soy importante en el armado del grupo”, explicó en la entrevista, aludiendo a su influencia en el grupo y en el armado del equipo.

Además, compartió su emoción al recordar sus logros, admitiendo que sus palabras en la gala fueron en inglés para evitar las lágrimas: “Si hablaba en español iba a emocionarme”.

Martínez había enfatizado en la gala del Balón de Oro que su éxito es el resultado de un esfuerzo conjunto. A pesar de su reconocimiento individual, afirmó que su mayor motivación sigue siendo el equipo, tanto en el Aston Villa como en la Selección: “Lo único que me importa es el equipo”, declaró con humildad, reconociendo que su nivel actual es fruto de trabajo diario y dedicación.

A pesar de algunos abucheos en París, motivados por la rivalidad entre Argentina y Francia desde la final del Mundial 2022, el “Dibu” mantuvo la compostura: “Representar a Argentina es un orgullo, independientemente de las circunstancias”, sin dejar que las tensiones internacionales empañaran su celebración.

Por otro lado, el arquero campeón del mundo comentó hasta la edad que quiere seguir jugando y que todavía no alcanzó su límite: “Voy año a año, pero quiero jugar cuatro años más, hasta los 35 o 36. Siento que no llegué a mi techo”.

Finalmente, fue claro cuando habló sobre su condición física agregando: “Sé que mi cuerpo me va a dar hasta los 41 o 42, tranquilamente. Con lo que vengo haciendo en lo físico, con el estiramiento, la vida se alarga. La cabeza me va a dar también, pero cuando me explote la cabeza ya está, je“, dejando la posibilidad de verlo en la Selección por muchos años más. (NA)