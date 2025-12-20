Pelota Libre o Xuper TV, como ver Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo de Campeones: hora, TV y todo lo que hay que saber Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino. El partido se juega en el Estadio Único de San Nicolás desde las 18, define al campeón y otorga la clasificación a la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y otras finales oficiales. Dónde verlo en vivo por TV y streaming.

Platense y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado una nueva edición del Trofeo de Campeones, en un duelo que definirá al campeón entre los ganadores del Torneo Apertura y el Torneo Clausura del fútbol argentino.

Cómo llegan Platense y Estudiantes

Platense

El Calamar accedió a esta final tras lograr la histórica consagración en el Torneo Apertura, uno de los grandes batacazos de las últimas décadas del fútbol argentino. En su camino al título, eliminó de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo, y en la final derrotó a Huracán para levantar el primer campeonato de su historia en Primera División.

Estudiantes de La Plata

El Pincha atraviesa un gran presente luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura, en una definición vibrante frente a Racing. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso en la tanda de penales y sumó un nuevo título, que además le aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El Trofeo de Campeones: antecedentes y formato

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, certamen que se disputó por primera vez en 2019. Hasta el momento, los campeones fueron:

Racing : 2019 y 2022

: 2019 y 2022 River : 2021 y 2023

: 2021 y 2023 Estudiantes: 2024 (3-0 ante Vélez)

A partir de esta temporada, el Trofeo de Campeones enfrenta a los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura, tras los cambios en el formato del fútbol argentino.

Qué se juega el ganador

Además de sumar una nueva estrella, el campeón del Trofeo de Campeones obtendrá:

Clasificación a la Supercopa Argentina

Clasificación a la Supercopa Internacional

Posible acceso a la Recopa de Campeones, según resultados posteriores

Datos del partido

Trofeo de Campeones

Partido: Platense vs. Estudiantes de La Plata

Estadio: Único de San Nicolás

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Probables formaciones

Platense:

Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez.

DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP):

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver el partido entre Platense y Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones 2025

El encuentro se jugará desde las 18.00 horas en el Estadio Único de San Nicolás y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports.

