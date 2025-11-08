Pelota Libre o Xuper TV: Selección Argentina vs. Fiji por el Mundial Sub 17: cuándo juega y cómo ver el partido La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, cerrará su participación en la fase de grupos frente a Fiji, en busca de asegurar el primer puesto del Grupo D del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. El encuentro será clave para definir los cruces de los octavos de final y continuar con el sueño de conseguir el único título que falta en las vitrinas juveniles de la “Albiceleste”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina Sub 17 enfrentará este sábado a Fiji en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17. El encuentro se jugará en el ASPIRE Academy Pitch 3 de la ciudad de Rayán, en Qatar, con transmisión en vivo de TV Pública y DSports.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a este compromiso con la clasificación a la próxima ronda asegurada, luego de obtener dos triunfos consecutivos: en el debut superó 3-2 a Bélgica y luego venció 1-0 a Túnez, lo que le permitió sumar seis puntos y liderar la tabla del grupo.

Sin embargo, el objetivo inmediato del equipo argentino es terminar primero en su zona, algo que podría lograr con un empate o una victoria ante Fiji. Terminar en lo más alto del grupo permitiría al seleccionado evitar a un rival complicado en los octavos de final del certamen.

¿Cuándo juega la Selección Argentina Sub 17 frente a Fiji?

El partido entre Argentina y Fiji por el Mundial Sub 17 se disputará este sábado a las 9:30 de la mañana (hora argentina), en el ASPIRE Academy Pitch 3 de Rayán.

La transmisión televisiva estará a cargo de TV Pública y DSports, que emitirán el encuentro en vivo para todo el país.

Fiji, sin chances y con resultados adversos

Por su parte, la selección de Fiji llega prácticamente eliminada del torneo. El conjunto oceánico tuvo un arranque muy desfavorable, con dos derrotas contundentes: fue goleado 6-0 por Túnez y 7-0 por Bélgica, resultados que lo dejaron sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Sunil Kumar buscará cerrar su participación con una actuación digna ante uno de los candidatos al título, aunque las diferencias futbolísticas entre ambos seleccionados son notorias.

Posibles formaciones del partido

Mundial Sub 17 – Grupo D (tercera fecha)

Argentina vs. Fiji

Estadio: ASPIRE Academy Pitch 3 (Rayán)

Hora: 9:30 (hora argentina)

TV: TV Pública y DSports

Árbitro: a confirmar

Argentina: José Castelau; Simón Escobar, Misael Zalazar, Matías Satas, Mateo Martínez; Jerónimo Gómez Mattar, Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Felipe Esquivel, Thomas de Martis y Can Armando Güner. DT: Diego Placente.

Fiji: Melvin Prakash; Sialesi Vatanatawake, Farhaan Khan, Ravuso Sukabula, Arav Nadan, Krishna Samy Jr; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Ryan David; Saula Muatini y Teimana Goundar. DT: Sunil Kumar.

El sueño pendiente de la Albiceleste

Esta es la decimosexta participación de la Selección Argentina Sub 17 en un Mundial de la categoría. A lo largo de su historia, la Albiceleste ha logrado notables actuaciones, pero nunca pudo consagrarse campeona.

Su mejor desempeño fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además del cuarto lugar alcanzado en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Con una nueva camada de talento joven y un cuerpo técnico encabezado por Placente, la Argentina Sub 17 buscará en Qatar alcanzar el sueño que le falta: levantar el trofeo mundialista juvenil.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Xuper TV, el sucesor de Magis TV que preocupa a expertos

En los últimos meses, Xuper TV se convirtió en una de las aplicaciones más buscadas por usuarios que desean acceder a contenido gratuito de películas, series, deportes y canales premium. Esta plataforma surgió tras la caída de Magis TV, un servicio similar que ofrecía acceso a señales de televisión y plataformas de pago.

A pesar de promocionarse como una opción “gratuita” o “más estable”, medios nacionales advierten que Xuper TV no posee licencias oficiales para distribuir contenido protegido, lo que la convierte en una alternativa ilegal en Colombia y otros países de la región. Sin embargo, la falta de regulación no parece frenar a los usuarios, quienes continúan difundiendo la app en Telegram, TikTok y foros especializados mediante enlaces de descarga en formato APK.

Cómo funciona y por qué genera preocupación

Xuper TV opera fuera de las tiendas oficiales como Google Play y App Store, utilizando archivos APK compartidos en comunidades en línea. Esto implica que los usuarios instalan contenido sin autorización, incluyendo material de plataformas como Netflix, Disney+ o DirecTV.

Expertos en derechos digitales señalan que tanto quienes descargan como quienes promocionan la app podrían enfrentar sanciones legales por distribución no autorizada de contenido con copyright, elevando el riesgo de conflictos legales en la región.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.