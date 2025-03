Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jugada que desató la polémica

La eliminación del Atlético de Madrid a manos del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League dejó una jugada que sigue dando de qué hablar. En la tanda de penales, Julián Álvarez convirtió su ejecución, pero el árbitro Szymon Marciniak, tras ser advertido por el VAR, anuló el gol al considerar que el delantero argentino tocó el balón dos veces.

Las imágenes oficiales generaron dudas, pero en las últimas horas salió a la luz una toma inédita difundida por TNT Sports Brasil, que aparentemente mostraría un sutil roce con el pie izquierdo justo antes de que la Araña impactara el balón con su pierna hábil. Este video reavivó la controversia y dividió opiniones en el mundo del fútbol.

El análisis de la jugada y la reacción de Simeone

La regla 14 del reglamento de la FIFA establece que, en la ejecución de un penal, el balón debe ser impactado por un único contacto del jugador. En caso de haber un doble toque involuntario, la jugada debe ser anulada.

Sin embargo, algunos especialistas afirman que en la repetición no se aprecia con claridad un segundo toque. El diario catalán Sport calificó la decisión como “un escándalo” y argumentó que la imagen no es concluyente. Por otro lado, Marca, medio madrileño, sostuvo que “parece haber un leve roce con el pie izquierdo”, aunque no lo considera determinante.

Al término del partido, Diego Simeone protagonizó un momento tenso con los periodistas en la conferencia de prensa. El técnico argentino, visiblemente molesto, desafió a los reporteros presentes:

“¿Ustedes lo vieron? Levanten la mano los que creen que la tocó dos veces. Nadie, ¿no? Entonces, otra pregunta”.

Esta reacción evidenció su frustración con la decisión arbitral, que terminó marcando el destino de su equipo en la Champions.

Courtois respondió: “Basta de victimismo”

Uno de los jugadores que salió al cruce de Simeone fue Thibaut Courtois, ex arquero del Atlético y actual figura del Real Madrid. En declaraciones posteriores, criticó duramente al entrenador argentino:

“La UEFA lo vio claro. Estoy harto de siempre ese victimismo y de llorar por decisiones arbitrales. Los árbitros no quieren beneficiar a nadie”.

Además, el guardameta belga defendió el uso del VAR y afirmó que la tecnología permitió ver la jugada con claridad.

El testimonio de Julián Álvarez

Mientras tanto, el propio Julián Álvarez habría asegurado en el vestuario que no sintió haber tocado el balón dos veces. Según informó Marca, el delantero le comentó a sus compañeros y familiares que no estaba convencido de la infracción que le cobraron.

Más allá de la controversia, lo cierto es que el Real Madrid avanzó a cuartos de final y el Atlético de Madrid quedó eliminado en una de las definiciones más polémicas de los últimos años en la Champions League. ¿Hubo doble toque o un error arbitral que marcó la serie? La discusión sigue abierta.