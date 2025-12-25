Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de René Guillermo “Peneca” Muñoz, una de las figuras más emblemáticas del fútbol de Río Gallegos y referente indiscutido del deporte santacruceño. Jugador, director técnico, dirigente y formador, dedicó más de cuatro décadas de su vida a las canchas, dejando una huella profunda tanto en lo deportivo como en lo humano.

A lo largo de su extensa trayectoria, René “Peneca” Muñoz pasó por los clubes más tradicionales de la ciudad y la región. Como jugador y entrenador integró Los Andes, Ferro, Boxing Club, Boca de Río Gallegos, la selección de la Araucanía y Defensores del Carmen, institución con la que su nombre quedó marcado para siempre en la historia.

Su legado más recordado se dio en 2010, cuando siendo Director Técnico logró la primera estrella federada de Defensores del Carmen, un hito histórico para el club del barrio Del Carmen y para el fútbol local. Aquel campeonato coronó años de trabajo, perseverancia y compromiso con un proyecto deportivo que trascendió generaciones.

Mensajes de despedida del fútbol santacruceño

Tras conocerse la noticia, distintos clubes y entidades del deporte expresaron su dolor y enviaron condolencias a la familia Muñoz.

Desde Unión Santacruceña señalaron: “El fútbol de Río Gallegos extrañará a un gran entrenador, gran dirigente y gran persona. Enviamos nuestro más profundo pésame a su familia y en especial a nuestro jugador Martín Muñoz”.

El Atlético Boxing Club, donde “Peneca” fue director técnico e integrante de comisión directiva, expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de René ‘Peneca’ Muñoz, destacado referente del fútbol local y provincial, quien dejó una huella imborrable en nuestra institución”.

También se pronunciaron el Club Social y Deportivo Ferrocarril YCF y la Liga AIFB (Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios), que destacaron su compromiso, su trayectoria y su aporte invaluable a la comunidad deportiva.

El recuerdo de amigos y exjugadores

En redes sociales, amigos, exdirigidos y allegados expresaron su dolor y despidieron a René “Peneca” Muñoz con sentidos y extensos mensajes, en los que destacaron no solo su rol dentro del fútbol, sino también su calidad humana, su compromiso social y la amistad construida a lo largo de los años.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de José Amador Hidalgo, quien recordó a “Peneca” como un amigo y compañero de militancia, con quien compartió profundas charlas políticas, encuentros musicales y discusiones futboleras cargadas de afecto: “Hasta siempre querido amigo y compañero René Guillermo Muñoz ‘Peneca’. Aquí continuaremos caminando por esa militancia, por la causa nacional y popular. Gracias por compartir esas claras y extensas charlas de política. Ya no discutiremos por los goles de tu Boca Juniors ni por los de mi River Plate. Vamos a extrañar el sonido de tu guitarra y tu voz en esas canciones con que nos tenías acostumbrados en cada juntada. Tu recuerdo y amistad va a estar siempre presente. Vuela alto amigo”.

También Fabián Nicolai lo despidió con palabras cargadas de emoción, remarcando la amistad sincera que los unía y las interminables charlas de fútbol que compartieron durante años: “Qué triste noticia. Con mucho dolor, pero sabiendo que me consideraste tu amigo. Me llena de paz haber compartido miles de momentos y esas charlas eternas de fútbol. Uno más que me va a acompañar cada vez que pise una cancha. Gracias por tantas paredes”.

Por su parte, Rubén Gargaglione, exjugador del Atlético Boxing Club, recordó a René Muñoz desde su rol de formador y entrenador, destacando una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva: “René fue el técnico que me hizo debutar en primera del Boxing en el año 1999. Me quedo con los mejores recuerdos. Que en paz descanse”.

René Muñoz recibiendo un reconocimiento durante la Fiesta del Deporte de Río Gallegos en 2013

Un legado que trasciende el resultado

En una histórica entrevista de diciembre de 2010, publicada por Todo el Fútbol en San Diego, René “Peneca” Muñoz dejó definiciones que hoy cobran un valor aún más profundo y que reflejan su manera de entender el fútbol y la vida. Tras la obtención de la primera estrella federada de Defensores del Carmen, el entrenador remarcaba que el éxito no era individual, sino el resultado de un proceso colectivo construido a lo largo de los años.

“Este premio es de todos los que pasaron por el club, de los que le fueron dando identidad. Si bien a mí me toca estar hoy, ellos son parte de todo lo conseguido”, expresaba Muñoz, dejando en claro su mirada integradora y su respeto por la historia de las instituciones.

En esa charla radial, también se refirió al valor del esfuerzo y la perseverancia, conceptos que atravesaron toda su carrera:

“El grupo es lo más importante. No es fácil manejarlo después de un día laboral y familiar, juntarse a las nueve de la noche para conversar, guiarlos y empujar para adelante. Los jugadores son los verdaderos responsables del logro, luchando cada pelota hasta el final; nosotros solo fuimos los guías”.

Con más de 40 años vinculados al fútbol, René Muñoz confesaba que no se imaginaba lejos de una cancha:

“Llevo más de cuatro décadas junto al fútbol y sería muy difícil dejarlo. No me imagino fuera de una cancha”, afirmaba, reflejando una pasión que nunca se apagó.

René “Peneca” Muñoz, DT de Defensores del Carmen campeón federado 2010, en la primera estrella histórica del club.

El costado humano de esa entrega total también fue destacado por su esposa, Marcela, quien en aquella nota resumió con crudeza y amor el vínculo inseparable entre René y el fútbol: “René deja su vida en la cancha. Estaba enfermo y no se cuidaba, seguía dirigiendo, pero se merece todo esto. Le dedica muchas horas al club y siempre fue así”.

Sus palabras evidenciaban el sacrificio silencioso que acompañó su trayectoria, el compromiso absoluto con cada proyecto y el respaldo familiar que sostuvo su carrera. Incluso sus hijas destacaban el rol de consejero y acompañante que cumplía fuera del campo de juego, consolidando una figura que trascendía lo deportivo.

“Penaca” junto a sus hijas Claudia y Natalia

Hoy, su legado permanece vivo en las canchas de Río Gallegos, en los clubes que ayudó a crecer y en las generaciones de futbolistas que se formaron bajo su guía. Su nombre seguirá siendo sinónimo de compromiso, pasión y amor por el deporte.

Último adiós

Sus hijas, Claudia y Natalia Muñoz, informaron que los restos de René “Peneca” Muñoz serán velados el viernes 26 de diciembre de 2025, a partir de las 9:00 horas, en Cochería del Sur (RAMPS). Posteriormente, recibirá cristiana sepultura a las 16:00 horas en el cementerio local.