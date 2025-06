Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las defensas aéreas iraníes dispararon de forma repetida durante la madrugada del viernes en el barrio Pastour de Teherán, donde se encuentra la residencia del líder supremo Ali Jamenei y el palacio presidencial de Masoud Pezeshkian, según informaron la televisión pública israelí KAN y el portal Ynet, que citaron fuentes del New York Times.

Los disparos ocurrieron en el contexto de la escalada militar entre Israel e Irán, tras los ataques del jueves por la noche contra instalaciones militares, científicas y nucleares distribuidas en distintas regiones del país persa, precisó Noticias Argentinas.

Impactos en Tel Aviv tras nueva oleada de misiles iraníes

La tensión continúa en aumento, con un despliegue defensivo reforzado en puntos estratégicos de la capital iraní, mientras se espera una eventual reacción oficial por parte del régimen islámico.

Medios israelíes reportaron impactos de misiles en el centro de Tel Aviv y en otras zonas del país luego de una tercera oleada de ofensivas lanzadas por Irán alrededor de la medianoche del viernes.

El diario The Times of Israel confirmó “varios impactos” en el distrito de Jerusalén, mientras que el portal Haaretz informó de misiles que alcanzaron edificios en el centro de Israel. Hasta el momento, no hay información oficial sobre víctimas.

Pasada la 01:00 del sábado (22:00 GMT del viernes), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) activaron las alarmas antiaéreas en múltiples localidades ante “la identificación de misiles procedentes de Irán hacia el Estado de Israel”. En Jerusalén se observaron destellos en el cielo y se escucharon explosiones, aunque no se verificaron daños directos.

Esta nueva ofensiva se suma a dos anteriores que provocaron al menos 34 heridos, entre ellos dos en estado crítico. Los afectados están siendo atendidos en los hospitales Sheba, Beilinson e Ichilov de Tel Aviv, mientras brigadas de bomberos trabajan en la remoción de escombros y en el rescate de personas atrapadas. La situación se mantiene en desarrollo, con un nivel máximo de vigilancia militar en todo el territorio israelí.

