Horóscopo de hoy, 12 de octubre, para todos los signos

Aries

Canalizarás la frustración. Buen ánimo y regocijo en el plano afectivo dándoles una jornada completa que los aliviana de las angustias. Hay mejoría en los ánimos arianos y sensación de equilibrio emocional que los ayuda a organizarse mejor para realizar las actividades del día.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Tauro

Los miedos de los demás, no son los tuyos. Haz tu camino y disfruta del sendero. Si hay cosas que no te están haciendo feliz en tu relación lo que no debes hacer es barrerlas bajo la alfombra. Los aspectos astrales te acompañan para tener una conversación y llegar a nuevos acuerdos con tu pareja.

Color: verde

Número de la suerte: 12

Géminis

Si quieres encontrar el amor, abre tu radar de búsqueda. Día con ímpetu y ganas de ser reconocidos en el plano de laboral. Demuestran geminianos su luz intelectual. El amor viene hoy con cuestionamientos o preguntas que los harán sentir que deben cambiar actitudes negativas que tienen hacia sus parejas.

Color: celeste

Número de la suerte: 34

Cáncer

Las comidas picantes te pueden caer mal en el estómago, considera asegúrate de tener un anti ácido cerca. Te sientes una persona llena de autosuficiencia este martes, y también, un poco desarraigada con la familia y los amigos. Sabes que cerca de ti hay gente con buenas intenciones.

Color: dorado

Número de la suerte: 45

Leo

Este martes tu energía vital será excesiva. Vives unos días en los que el aprendizaje emocional ocupa un amplio espacio en tu mente. Leoninos buscan hoy poder consolidar proyectos o emprendimientos en el área de las actividades. Si hay socios conversen bien y sellen conformes las uniones comerciales.

Color: anaranjado

Número de la suerte: 7

Virgo

En el plato de comida no están la solución a tus problemas, así que no intentes calmar los nervios vaciando tu heladera. Disfrutas de las rutinas laborales, este martes pretendes que todo salga según estaba previsto. Cualquier cosa que se salga de lo corriente te pondrá nervioso y te hará perder la concentración que tenías.

Color: rosa

Número de la suerte: 77

Libra

Si vas a levantar peso, recuerda flexionar bien las rodillas para no lastimarte. Librianos busquen el equilibrio y eviten discutir con sus amistades, la pasión libriana muchas veces hace que el error venga por las palabras vertidas, difíciles luego de borrar. Día intenso también en el campo profesional. Se pone a prueba la convicción.

Color: púrpura

Número de la suerte: 25

Escorpio

Por pensar en el futuro no dejes de atender tu presente. En el terreno profesional, tu actitud te ayudará a conseguir mejores resultados, de hecho, tu inteligencia y tus conocimientos técnicos impresionarán a posibles socios comerciales. Las historias en el plano sentimental podrían repetirse, no olviden de sus sufrimientos, apliquen la experiencia para lograr las mejorías merecidas.

Color: amarillo

Número de la suerte: 5

Sagitario

Realizar ejercicio vigoroso favorecerá tu salud. Es un buen momento para dar una vuelta de página y recibir la frescura de las energías acuarianas. No descartes discusiones dentro del ámbito profesional. Pedir, conversar, hacerse valer nos da mayor seguridad interna. Día para generar cambios.

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Capricornio

No pierdas de vista tu optimismo natural. Este será un muy buen momento para el amor de pareja. Sentirás cada vez más la necesidad de armonía y suavidad en tu vida familiar. En el entorno profesional y económico, si decides mejorar tu poder adquisitivo, no dudarás en aumentar tus iniciativas. Sin embargo, hay que estar alerta a todas las señales.

Color: azul

Número de la suerte: 11

Acuario

Hoy se observan alineaciones planetarias que favorecen el iniciar pequeñas rutinas que favorezcan tu cutis y el modo en el que cuidas tu piel. Logros y estímulos especiales. El amor dejando atrás los impulsivos celos que sólo empañan y obnubilan generando desgaste sin retroceso en los vínculos.

Color: violeta

Número de la suerte: 22

Piscis

Es mejor que desde hoy, comiences a recuperar, si las tenías, las buenas costumbres. Piscianos día intuitivo con mucho beneficio en el plano de las actividades. Sus planteos o comentarios serán tomados muy en cuenta para poder avanzar y encauzar situaciones. Amor sensible en búsqueda de los sueños dorados.

Color: rojo

Número de la suerte: 19