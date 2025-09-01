En el cementerio de Río Gallegos, este lunes, compañeros de trabajo, amigos y familiares despidieron este lunes a Paula Carrillo, mamá, policía y, por sobre todo, una guerrera.

La suboficial escribiente con prestación de servicios en la Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas de la Policía de Santa Cruz, en 2020, estuvo afectada a tareas de calle, dependiendo de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz.

En el cementerio de Río Gallegos, este lunes se dio el último adiós a Paula Carrillo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Durante los controles vehiculares que diariamente se realizaban comenzó a sentir unas puntadas en el pecho, pero pensó que la nueva rutina -requerida por la pandemia- le había generado algún tipo de molestia muscular.

El diagnóstico de cáncer de mama llegó en plena pandemia en 2020.

Luego de casi un mes, sintió una protuberancia en la axila. Su hija mayor le programó turno con el médico y así se realizó los estudios pertinentes. Luego del diagnóstico de cáncer de mama, hubo quimioterapia, radioterapia y la extracción de la mama.

Amigos y compañeros de la Policía de Santa Cruz acompañaron a los familiares. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En 2022, contó en una entrevista audiovisual con el Grupo La Opinión Austral que debía realizar un tratamiento por seis años. “No cambié, sigo más firme que nunca. Los que me conocen ya saben que soy chispita”, aseguró entre risas y agradeció el apoyo que tuvo de sus afectos, de los profesionales médicos y de todos los que rezaron por ella.

“Vivo el día día, agradezco despertar y doy todo lo mejor posible de mí”. PAULA CARRILLO

“No es que no tengo más cáncer, los médicos no te pueden decir que no tenés más hasta que completás todo el proceso, después de seis años haciendo controles cada seis meses u ocho, pueden llegar a decir que lo erradiqué, mientras tanto no se puede”, explicó.

Emotiva despedida de Paula Carrillo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Como parte de su recuperación para prevenir complicaciones tras el tratamiento, se sumó al grupo de remo Guerreras Rosa del Viento de Río Gallegos.

El cáncer es una enfermedad compleja y larga, ningún caso es igual al otro, pero hay un consejo que puede servir a todos los pacientes y es el que en aquella oportunidad compartió: “No encerrarse en la enfermedad, es bueno buscar a alguien con quien conversar, si te cerrás y lo dejás ahí es como que te derrumba por dentro”.

Además, señaló la importancia de los controles de prevención.

“Vivo el día día, agradezco despertar y doy todo lo mejor posible de mí”, dijo en el cierre de la entrevista sintetizando cómo fue su vida durante estos años y brindando, porqué no, un gran consejo, en general, para la vida. Paula dio siempre lo mejor, con una sonrisa, con amor y con toda su fuerza, la fuerza de una verdadera guerrera.

